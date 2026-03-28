Un superviviente del accidente de Cerredo confirma que extraían carbón y trabajaban con poca seguridad

Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025.Carlos Castro - Europa Press - Archivo

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Uno de los supervivientes del accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco operarios leoneses en el municipio asturiano de Degaña, ha confirmado que su trabajo era extraer carbón, si bien no sabían que la empresa, Blue Solving, carecía de permisos para hacer esa actividad.

"Había muy poca seguridad, por no decir ninguna", ha declarado David Álvarez en una entrevista concedida al periódico El Comercio y recogida por Europa Press. Del accidente le han quedado secuelas que afectan a dos vértebras, tuvo fracturas e un pie, fisura en la cadera y varias cicatrices.

"La verdad es que había una ventilación pésima y ahí cometieron un gran error los de la Dirección de Minas. Sinceramente no sé cómo se hacían las inspecciones para no darse cuenta de todos esos fallos. Creo que se daban cuenta, pero pasaban de largo o cerraban los ojos. No lo entiendo", ha señalado.

Del día del accidente, el minero recuerda que entraban a trabajar un lunes tras un fin de semana sin tareas. Recuerda "una gran bola de fuego" que se activó por una chispa al mover las máquinas o los vagones. "El gas estaba condensado en el taller y los que entraron primero a la mina no les pitó el aparato al principio porque el gas todavía no había bajado", ha detallado.

En la citada entrevista también es crítico con los responsables de la empresa. Del máximo responsable del Grupo Cerredo, Jesús Rodríguez Morán (conocido como Chus Mirantes), ha dicho que ni siquiera le llamó tras el accidente. "Les da igual, solo miran por sus intereses", ha comentado.

El accidente de la mina de Cerredo se produjo hace casi un año, el 31 de marzo de 2025. Una explosión en el interior de la explotación sorprendió a los mineros que trabajaban en una de las galerías.

La explosión dejó cinco trabajadores muertos y cuatro heridos. Fue un suceso que conmocionó a toda Asturias y a las comarcas mineras leonesas. La investigación judicial sigue su curso y también existe una comisión parlamentaria en Asturias sobre lo ocurrido. La que fuera consejera de Industria del Gobierno asturiano y previamente directora general de Minas, Belarmina Díaz, dimitió días después del accidente.