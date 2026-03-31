Arrancan las dos semanas de cábalas para saber quién presidirá las Cortes

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

Poco más de dos semanas (una de ellas santa) faltan para que el 14 de abril, cuando se constituyen las nuevas Cortes de Castilla y León tras las elecciones del 15 de marzo, los ciudadanos tengan la primera pista sobre la gobernabilidad de la Comunidad. Ese día quedarán claras las votaciones que depararán quién presidirá el Parlamento y qué partidos pactan en este primer momento cumbre de la legislatura. Con las primeras reuniones entre los partidos mantenidas la pasada semana a instancias del PP y su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, por haber sido la fuerza más votada, nadie se aventura a hablar abiertamente de las intenciones respecto a la Presidencia de las Cortes, conscientes de que pueden salir penalizados si alguien piensa que ‘se reparten sillones’, después de ‘negar la mayor’ en campaña. El precedente de 2022, cuando PP y Vox alcanzaron un único acuerdo justo en el día en que se constituían las Cortes, para repartirse tanto la Mesa de las Cortes como las Consejerías del Gobierno de coalición, ahora todo parece indicar que esa es la vía más factible, una vez que Vox ha anunciado abiertamente que quiere entrar en el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, también son conscientes de que las negociaciones abiertas en Extremadura y en Aragón, con participación de las direcciones nacionales de ambos partidos, así como la incipiente precampaña electoral en Andalucía, van a pesar en los avances y posibles retrocesos en las conversaciones que puedan mantener aquí. Por este motivo, el resto de partidos tienen abiertas todas las opciones de cara a las votaciones del 14 de abril, con el siguiente reparto de procuradores, surgido de las urnas: PP (33), PSOE (30), Vox (14), UPL (3), Por Ávila (1) y Soria Ya (1). Y con estas bazas, algunos de los portavoces de estos grupos han aludido a «las matemáticas» para mostrar sus opciones y hacerse valer ante las hipotéticas negociaciones que se vienen. PSOE, UPL, Por Ávila y Soria Ya son conscientes de que la clave para que todo el escenario se abra es la falta de acuerdo entre el PP y Vox, con un margen temporal que se ha estrechado por la Semana Santa —aunque nada impide que en estas jornadas los negociadores puedan avanzar terreno— y por un contexto de conversaciones prioritarias en Extremadura, donde están a un mes de la repetición electoral si ambos partidos mantienen sus diferencias para un acuerdo. Pero si PP y Vox no tienen un acuerdo el 14 de abril, las conversaciones del PP y del PSOE para hacerse de primeras con la Presidencia y el control de la Mesa de las Cortes cobrarán interés, especialmente para los tres partidos que integrarán en principio el Grupo Mixto. PSOE y UPL ya han reconocido abiertamente que en los próximos días entablarán contactos para hablar del inicio de la legislatura, tanto desde el punto de vista programático y de impulso de legislación, como de las opciones que puedan abrirse en el reparto de la Mesa, aunque de esto último eluden pronunciarse el público. Por su parte, el representante de Por Ávila, Pedro Pascual, sorprendió a la salida de su reunión con Mañueco al afirmar que tenía la percepción de que su único escaño iba a tener un papel «muy relevante», aunque preguntado por el origen de este optimismo, lo desligó del contenido concreto de la reunión con el PP. Más allá de todas estas cábalas, lo cierto es que serán dos semanas de contactos entre partidos, de llamadas discretas, de encuentros y escenificaciones que desembocarán, el 14 de abril, en el primer hito de la legislatura, con la elección de los integrantes de la Mesa de las Cortes. El resultado será toda una pista de lo que pueda ocurrir con las conversaciones entre PP y Vox: si se tuerce un acuerdo sobre las Cortes, se torcerá también el acuerdo del Ejecutivo, como ya ha ocurrido en Extremadura y Aragón, aunque en estos casos Santiago Abascal ya ha anunciado que está dispuesto a deshacer lo hecho, por la vía de forzar las dimisiones de los actuales presidentes.

PSOE y UPL ya han reconocido abiertamente que en los próximos días entablarán contactos para hablar del inicio de la legislatura