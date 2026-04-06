Los próximos nueve días clave en CyL

Publicado por ICAL Redacción Creado: Actualizado:

Comienza la cuenta atrás para la primera gran prueba de fuego de la legislatura, la elección de la Mesa de las Cortes, sin que en los últimos días se hayan producido contactos, ni siquiera informales, entre el Partido Popular y Vox para explorar un posible acuerdo en Castilla y León. Tampoco hay en la agenda de las dos formaciones ninguna fecha reservada, de momento, para volver a verse y retomar las conversaciones.

Esta Semana Santa, pese al parón de la actividad política, se han producido algunos hechos relevantes en la relación de PP y Vox. El sábado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desveló en una entrevista en Servimedia que había hablado tras las elecciones de Castilla y León con el líder de Vox, Santiago Abascal, si bien hace unos días se conoció la carta de Ignacio Garriga, que denominaba al núcleo duro de Feijóo como el ‘clan gallego’ por sus «prácticas de contrabandistas de ría».

Los cuadros de Vox en Castilla y León creen que esta misiva, en la que el secretario general denunciaba un «ataque brutal, calumnioso y miserable» tras los últimos acontecimientos internos que ha vivido el partido, no afectará al rumbo de las negociaciones en Castilla y León. De hecho, consideran que esta semana se podrían empezar a mover las fichas de dominó de la que será la primera partida de la legislatura, aunque parece que esto llevará «algún tiempo».

Tras el parón de la Pasión, se espera que los partidos políticos recuperen esta próxima semana la actividad con la vista puesta en el próximo 14 de abril, cuando se constituirán las nuevas Cortes y se cumplirán 95 años de la proclamación de la Segunda República española. En nueve días, los 82 procuradores están convocados en pleno para iniciar la XII legislatura y elegir a los integrantes del órgano que dirigirá la cámara durante los próximos cuatro años.

En público ni PP, ni PSOE ni Vox quieren hablar de «sillones», como se refieren a los seis puestos de la Mesa de las Cortes, aunque todos hacen sus números. Los populares, ganadores de las pasadas autonómicas, abrieron los contactos con una primera ronda en la que situaron a Vox como socio preferente, junto a Soria YA, Por Ávila y la UPL, mientras que dejaron para el final a los socialistas, con quienes no hubo entendimiento y sí un encuentro tenso.

Si hace cuatro años PP y Vox cerraron en las Cortes, a minutos de iniciarse la constitución de la cámara, el acuerdo programático, en esta ocasión el guion que seguirán será distinto, pues ambos estiman que habrá que «esperar». En principio, los «populares» mantienen su objetivo de recuperar la Presidencia del Parlamento, que cedieron hace siete años, e intentar gobernar en solitario, como los últimos dos ejercicios, algo a lo que no está dispuesto su socio más próximo.

Desde las filas de Vox, insisten en que su objetivo es tratar de pactar un acuerdo programático antes que el reparto de carteras o puestos, aunque mantienen su decisión de entrar al futuro gobierno con Alfonso Fernández Mañueco. Así, han trasladado que quieren tener sobre la mesa un documento con medidas concretas, plazos y, sobre todo, garantías de cumplimiento tras la experiencia vivida en 2022.

Los socialistas también seguirán con su estrategia, marcada por las reuniones con los colectivos vinculados a la lucha de incendios y el movimiento feminista. Además, el secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, comenzará la semana en Zamora con un encuentro con su homólogo para preparar las candidaturas municipales en esa provincia, mientras que su líder, Carlos Martínez, todavía no ha recogido el acta de procurador y se mantiene como alcalde de Soria.

Iniciado ya el mes de abril, plazo marcado por Núñez Feijóo, se espera que en días o semanas PP y Vox alumbren un pacto en Extremadura y Aragón, pues se acerca la fecha para evitar unas nuevas elecciones —el 4 y el 3 de mayo, respectivamente-. Ese acuerdo podría ser de hoja de ruta para Castilla y León, aunque se incorporen algunas especificidades propias de la Comunidad.

Antes de esa fecha tendrá lugar en Castilla y León la constitución de las Cortes y la elección de la Mesa, que se realiza mediante una votación en urna y, por tanto, secreta, comenzando por la Presidencia, siguiendo por las dos vicepresidencias y las tres secretarías. Después llegarán dos días importantes en la Comunidad, la entrega de los Premios Castilla y León, que tendrá lugar el 21 de abril, y el Día de la Comunidad, que se celebra cada 23 de abril.