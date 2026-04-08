Sin acuerdo ni en la Mesa ni de gobernabilidad a seis días del Pleno para constituir las Cortes de CyL

Publicado por EP Valladolid Creado: Actualizado:

Las seis formaciones políticas que tendrán representación en las nuevas Cortes de Castilla y León han llegado a la última semana previa a la constitución de la Cámara —tendrá lugar el 14 de abril— sin haber alcanzado un acuerdo de gobernabilidad y sin haber fijado un nuevo calendario de reuniones negociadoras —sólo ha habido una convocada por el PP—.

De este modo, a seis días para que comience la XII Legislatura persiste la incertidumbre sobre la elección de los seis puestos de la Mesa de las Cortes --entre ellos la Presidencia-- y el futuro Ejecutivo autonómico.

La sesión constitutiva de las Cortes está prevista a las 11.30 horas del martes, 14 de abril, cuando los 82 procuradores electos deberán tomar posesión de sus escaños. Pese a la proximidad de la cita, han confirmado que, hasta el momento, no se han producido avances significativos en los contactos entre los partidos con representación en el nuevo Parlamento para definir los apoyos necesarios.

El PP, como fuerza más votada en los comicios del 15 de marzo, con el candidato a la Presidencia y presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, a la cabeza impulsó los primeros encuentros formales celebrados en las Cortes antes del parón de la Semana Santa, en concreto el 25 y 26 de marzo.

No obstante, desde el PSOE y el resto de fuerzas minoritarias, a excepción de Por Ávila que prefiere no pronunciarse sobre este tema, se ha incidido en la falta de interlocución formal tras esa primera ronda de contactos.

Por su parte, la anunciada reunión entre PSOE y UPL tendrá lugar mañana, miércoles 8 de abril, en Valladolid. Además, el secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, ha asegurado que el PSOE no renuncia "a nada" y ha avanzado que el próximo lunes, 13 de abril, los socialistas decidirán en su Ejecutiva a su candidato a la Presidencia del Parlamento pese a sostener que no perderán "ni un minuto" en la "guerra de sillones" que achacan a Fernández Mañueco y a Pollán.

De no producirse novedades en las próximas jornadas, la sesión del 14 de abril podría celebrarse sin un acuerdo previo y con la incógnita aún de quién será el nuevo presidente del Legislativo y de quiénes le acompañarán en la Mesa, que estará integrada por otros cinco miembros: dos vicepresidencias y tres secretarías.

Hace cuatro años la duda se disipó el mismo día de la constitución de las Cortes, cuando PP y Vox firmaron un acuerdo de gobierno 'in extremis', mientras que en la precedente, la del gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, el acuerdo llegó tres días antes.

En los dos casos el Partido Popular cedió la Presidencia del Legislativo a sus socios de gobierno --Luis Fuentes, de Ciudadanos, en la X Legislatura, y Carlos Pollán, de Vox, en la XI--, a diferencia de la pretensión de los 'populares' para la nueva en la que quieren volver a dirigir las Cortes que cedieron en 2019 --el PP había ocupado la Presidencia de la Cámara de manera ininterrumpida desde 1991 cuando llegó Manuel Estella--.

A una semana para que eche a andar la nueva Legislatura, ningún partido ha desvelado a sus posibles candidatos. PP y Vox tampoco han llegado a un acuerdo con Vox, que ayer confirmó a través del portavoz nacional, José Antonio Fúster, que los de Santiago Abascal no negociarán la Mesa de las Cortes si bien hoy se han abierto a facilitar la Presidencia al PP para que no recaiga en el PSOE.

Las elecciones del pasado 15 de marzo dieron la victoria al Partido Popular, que tendrá un grupo conformado por 33 procuradores, a nueve de la mayoría absoluta (42), mientras que el PSOE contará con 30 representantes, Vox con 14, UPL con tres, Por Ávila con uno y Soria ¡Ya! con uno, lo que hace necesario el acuerdo para acceder a los seis puestos de la Mesa de las Cortes.