Continúa, por segundo día, la inspección del chalé del principal sospechoso en el caso de Esther López

La Guardia Civil continúa con la inspección ocular en un chalé que fue de la familia del único investigado en el caso de la muerte de Esther López, hallada sin vida e 5 de febrero de 2022 en Traspinedo (Valladolid), su localidad de residencia. EFE/ R. García.

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El registro del chalé de la familia de Óscar S.M., el único investigado por el crimen de Esther López, hallada muerta en febrero de 2022, se ha reanudado este viernes por segundo día consecutivo en Traspinedo (Valladolid), después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla de acceso a un sótano en un dormitorio.

El Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) e investigadores de la UCO de la Guardia Civil han comenzado en torno a las 09:20 horas esta segunda jornada de investigación en la vivienda, que ayer se prolongó por más de doce horas, y que no se descarta que pueda alargarse durante más días.

A diferencia de ayer, la jornada se ha iniciado con la presencia de las abogadas de Óscar S.M, pero sin la asistencia del investigado.

El juzgado que investiga la muerte de Esther López, hallada sin vida en una cuneta del municipio de Traspinedo el 5 de febrero de 2022, acordó la entrada y registro en un chalé que fue de la familia del único investigado en la causa después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un dormitorio.

La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid accede así a la solicitud de la Guardia Civil que decidió inspeccionar ese espacio en cuanto que podría estar relacionado con la muerte de Esther López, después de que el nuevo dueño de la vivienda de la que fuera la casa familiar del único investigado comunicara al juzgado la existencia de ese habitáculo.

La magistrada encargada de la instrucción autorizó a la Guardia Civil a realizar una inspección ocular que, además del habitáculo en cuestión, "se extenderá a las comprobaciones y extracción de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior, posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos, suelos, etc".

También abarca la recogida y transporte en cualquier superficie o soporte para su posterior análisis de diferentes muestras que se pudieren obtener, en especial en lo concerniente a la búsqueda e identificación de restos biológicos y humanos, y proceder a la captación o grabación de imágenes durante la actuación policial.

La instructora consideró que concurren los requisitos suficientes para acordar la medida, con el fin de "ahondar en el hallazgo de algún elemento relevante para la investigación, que en su caso pudiere arrojar luz sobre los hechos, a la vista del nuevo elemento desconocido con anterioridad y encontrado en la vivienda que fue de los padres del principal imputado en la causa".

Por este crimen está procesado Óscar S.M., el único investigado y contra quien ya se ha abierto juicio oral, que será con jurado popular, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.