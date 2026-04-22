La Junta prolonga al menos hasta el domingo la alerta por polvo africano

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La Junta de Castilla y León ha decidido prolongar, al menos, hasta el próximo domingo la alerta en la Comunidad por las altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África, que comenzó el pasado lunes. Por lo tanto, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución como evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles y la quema al aire libre de restos vegetales.

Un comunicado de la Administración autonómica explica que los modelos de predicción anuncian la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África que, previsiblemente, provocarán un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire. Se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas.

Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras). La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 microgramos por metro cúbico como media móvil de 24 horas lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

Aunque la normativa de Calidad del Aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante, la Consejería recomienda que si los niveles no son muy elevados, probablemente, no afectarán a la población en general. Eso sí, pueden presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo y personas sensibles. Por lo tanto, se podrá disfrutar de las actividades al aire libre de manera normal aunque habrá que vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

Si los niveles son más elevados, las personas de los grupos de riesgo y personas sensibles por tener por ejemplo enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre, se informe sobre la calidad del aire en su zona accediendo a las páginas web que se indican más adelante.

Por último, habrá que evitar la quema al aire libre de restos vegetales y en general cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.