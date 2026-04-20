León en alerta por aire "muy desfavorable" debido al polvo sahariano

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La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución ante la predicción de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África que comenzará a afectar desde la tarde de hoy lunes, 20 de abril, hasta al menos el miércoles, 22 de abril, a todo el territorio de Castilla y León. Desde el Ejecutivo aconsejar evitar hacer actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles, así como prescindir de la quema al aire libre de restos vegetales.

Según relatan en un comunicado difundido por Ical, se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas. Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras). La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 μg/m3 como media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire “muy desfavorable”.

Aunque la normativa de Calidad del Aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio asegura que, aunque la calidad del aire prevista probablemente no les afecte, sí puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo y personas sensibles. Así, aconseja vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

Si los niveles son más elevados, las personas de los grupos de riesgo y personas sensibles por tener por ejemplo enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, y las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre, se informe sobre la calidad del aire en su zona accediendo a las siguientes páginas web:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio http://servicios.jcyl.es/esco/index.action

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: https://sig.mapama.gob.es/calidad-aire/

Agencia Europea del Medio Ambiente: http://airindex.eea.europa.eu/

APP “ICA Índice de calidad del aire” disponible en APP Store

Además, aconsejan evitar el desarrollo de acciones tales como la quema al aire libre de restos vegetales y en general cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.