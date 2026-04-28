Las Cortes reúnen hoy a la Mesa y la Junta de Portavoces para repartir dedicaciones

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León celebran hoy martes la primera reunión de la Junta de Portavoces, tras la conformación del Mixto, a la que seguirá otra sesión de la Mesa para acordar el reparto de recursos entre los grupos parlamentarios, entre ellos el número de procuradores que recibirán una liberación o dedicación exclusiva en esta XII Legislatura, según informan fuentes parlamentarias a Ical.

En concreto, el presidente de la Cámara, Francisco Vázquez, ha convocado a la Mesa a las 11.00 horas, y después, a las 11.30 horas, la Junta de Portavoces, a la que acudirán ya los representantes del Grupo Mixto, puesto que este lunes, una vez agotado el plazo reglamentario, quedó conformado por los tres procuradores de UPL y los de Soria YA y Por Ávila, con la «leonesista» Alicia Gallego como portavoz.

Con ello la Junta de Portavoces de esta legislatura la integrarán los portavoces parlamentarios: la «popular» Leticia García; el socialista Carlos Martínez; Carlos Pollán, de Vox, o Alicia Gallego del Mixto. Además, acudirán acompañados por sus adjuntos o secretarios del grupo.

En el orden del día de la Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes, según lo avanzado este viernes por algunas fuentes parlamentarias, figura el reparto y asignación de espacios y recursos —humanos y económicos— a los diferentes grupos parlamentarios, que en esta legislatura son cuatro: el Popular (33 procuradores), el Socialista (30), Vox (14) y el Mixto (cinco). También se acordará las liberaciones de procuradores, que podrán percibir una dedicación exclusiva.

En la pasada legislatura, la undécima, en la que hubo un grupo más, pero un procurador menos, se reconocieron 25, es decir, las seis de los miembros de la Mesa y 19 de los grupos parlamentarios: siete para el PP, seis para el PSOE, tres para Vox, dos para UPL-Soria Ya y una para el Mixto, aunque anteriormente había tenido dos.

Indemnizaciones

Hasta ahora la dedicación exclusiva de los grupos es equivalente a la de un miembro de la Mesa de las Cortes —81.831,26 euros anuales-, mientras se preveía una sola indemnización por gastos para cada grupo de 1.800 euros mensuales, siendo las restantes de 1.440. Los demás parlamentarios, sin dedicación exclusiva, pueden cobrar la dieta de 220 euros por sesión —50 por reunión de Mesa de comisión o actividad fuera de la sede— y una compensación por desplazamiento de 0,26 euros por kilómetro.

También por acuerdo se deben asignar los espacios en la sede de las Cortes y los escaños que cada grupo ocupa en el Hemiciclo de las Cortes, donde la bancada azul está reservada para los miembros del gobierno de la Junta. De forma tradicional, el Grupo Popular utiliza el lado derecho y el Socialista, el izquierdo, de acuerdo a la ubicación de la tribuna de oradores. Vox ha utilizado el espacio central junto a los partidos provinciales como la Unión del Pueblo Leonés, Soria YA o Por Ávila.

Subvenciones

Este martes, la Mesa no tratará las subvenciones a los grupos, un asunto que en la pasada legislatura generó controversia al aplicarse un recorte. Como referencia, aunque puede ser modificado, se estableció el pasado 15 de enero para este año una dotación fija de 2.890 euros al mes —1.734 para el Mixto— y de 3.660 euros por procurador.

Hace una semana, la primera reunión de la Mesa de las Cortes acordó mantener las retribuciones fijadas en enero para los seis miembros —presidente, vicepresidentes (dos) y secretarios (tres)-, por lo que continuarán siendo de 103.431,26 euros anuales —81.831,26 euros y una indemnización de 1.800 euros al mes para gastos-.