Martínez declara en su vuelta a las Cortes dos casas, 4.614,97 € y un coche de 20 años

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El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, declara en su retorno a las Cortes tener dos viviendas, una en Tera (Soria) y otra en su ciudad, además de 4.617,97 euros en el banco. A ello se suma un coche (Audi A4) de 2006, comprado de segunda mano hace casi 15 años, y dos préstamos, una hipoteca de 70.136,01 euros y un crédito de 110.275,61 euros.

Así lo recoge la declaración de actividades y bienes patrimoniales consultada por Ical, que publican las Cortes de Castilla y León en su página web. En este inicio de la XII Legislatura ya están disponible gran parte de las registradas por los parlamentarios socialistas, así como la de Ángel Ceña (Soria YA), si bien los parlamentarios tienen dos meses de plazo para hacerlo, a contar desde el pasado 14 de abril.

Además de Carlos Martínez, los otros dos procuradores socialistas con puesto en la Mesa también han completado este trámite, que se une al recogido en la página web del PSOE de Castilla y León que también obliga a los integrantes de su Comisión Ejecutiva Autonómica a hacer públicas sus declaraciones de bienes al inicio de cada mandato.

La leonesa Nuria Rubio, vicesecretaria del PSCyL y vicepresidenta segunda de las Cortes, declara tener una vivienda y otro inmueble en la ciudad de León, así como un coche comprado hace poco más de un año. Ella, que percibe una retribución de la Cámara, reconoce tener una hipoteca para su casa de 113.354,83 euros, además de 40.933 euros en depósitos.

El burgalés Daniel de la Rosa, secretario autonómico de Organización del PSOE y secretario primero de las Cortes, con salario del parlamento, confiesa ser el propietario de una vivienda en multipropiedad, a lo que se unen coche de 2018 y 7.439,34 euros en el banco. Por contra, tiene pendiente de abonar un préstamo de 47.198,67 euros.

La vallisoletana Patricia Gómez, viceportavoz del Grupo Socialista, que llegó a las Cortes en 2019, informa que posee 15.209,96 euros en depósitos, así como un plan de mutualidad como procuradora de tribunales (32.527,37 euros) y un plan de pensiones (12.100 euros).

También, el joven Diego Vallejo, maestro de profesión y secretario general de Juventudes Socialistas en Castilla y León, llega a las Cortes como procurador por Valladolid con 59.854 euros en su cuenta bancaria. También el socialista Fran Díaz, concejal en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) y exsenador, llega a las Cortes con 150.000 euros en el banco y un coche que se compró nuevo en 2023.

Estas primeras declaraciones muestran situaciones dispares, pues el abulense Iván Zazo declara tener sólo 103,66 euros en el banco, así como dos viviendas, una en Ávila y otra en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), además de un coche de hace 15 años.

Por contra, la soriana Esther Pérez es la que reconoce tener más fondos en su cuenta bancaria (202.717,07 euros), además de dos viviendas en Soria y La Póveda de Soria, una finca rústica y otro inmueble, todo ello en régimen de multipropiedad.

De la misma forma, la palentina Pilar García Colmenero, nueva procuradora en las Cortes, asegura recibir ingresos como agricultora, apicultora así como responsable de casas rurales. Además de tres viviendas, dos locales y una finca en multipropiedad en Astudillo y Palencia, informa a las Cortes de que tiene un coche de segunda mano y un tractor de 1996, que compró en 2016.

Por otra parte, la vallisoletana Laura Pelegrina, que declara tener un contrato administrativo con el Ayuntamiento de Laguna de Duero, comunica que tiene una moto de 2006, dos vehículos —comprados en 2016 y 2023-, 51.815,46 euros en depósitos y una vivienda en propiedad y otra en régimen de nuda propiedad en Valladolid.

Finalmente, el procurador Ángel Ceña, de Soria YA, funcionario de carrera de la Junta, explica en su declaraciones de actividades y bienes que es propietario de dos viviendas en Soria y en Oliva (Valencia), así como de un Toyota Auris de 2012, a lo que añade 172.329,65 euros en depósitos.