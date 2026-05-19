Los expertos advierten: el error que no debes cometer si ves una serpiente en León

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La imagen parece sacada de una película, pero basada en hechos reales. Una serpiente de grandes dimensiones fue vista en la calle Ramiro II de la capital leonesa, en la zona comprendida entre Lancia y República Argentina, antes de desaparecer en el interior de un coche, hacia la zona del motor.

La presencia del reptil alertó a vecinos y transeúntes, movilizó a la Policía y dejó una pregunta inevitable: ¿qué hay que hacer si aparece una serpiente cerca de casa, en la calle o durante una ruta?

Nunca se te ocurra hacer esto si ves una serpiente

La respuesta de los expertos es mucho menos espectacular que la escena, pero bastante más importante: no tocarla. Ese es el error que debe evitarse. Ni cogerla, ni apartarla con un palo, ni intentar meterla en una caja, ni matarla, ni acercarse demasiado para grabarla o identificarla.

La Asociación Herpetológica Española insiste en que las serpientes no persiguen a las personas ni atacan porque sí, aunque es habitual que intenten huir si encuentran una vía de escape. El problema aparece cuando se sienten acorraladas o alguien intenta manipularlas.

En León, este consejo cobra especial sentido por el peso del entorno rural, las rutas de montaña, los prados, los muros de piedra, las fincas y las zonas próximas a ríos o matorral.

Además, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses recoge la presencia de especies de víbora en áreas del norte y noroeste peninsular, con especial atención a la víbora de Seoane, vinculada también al norte y oeste de León.

Qué hacer si aparece una serpiente

Detente

Mantén las distancias

No le bloquees el paso

No la empujes hacia una esquina

Si aparece en el campo, lo más prudente es rodear la zona con calma y seguir el camino sin molestarla, cuidando de niños y perros, porque pueden acercarse simplemente por curiosidad.

Si el animal aparece dentro de una vivienda, un garaje, un portal o incluso en un vehículo, como ha ocurrido en León, la recomendación cambia: no improvisar.

Si se puede hacer sin riesgo, hay que limitar la zona, evitar que otras personas se acerquen y avisar al 112 o a los servicios competentes. El 112 de Castilla y León es el canal autonómico de referencia ante situaciones que requieren coordinación de emergencias.

Qué hacer si te ha mordido

Olvida lo visto en películas, ya que si te muerde una serpiente, no debes hacer ni torniquetes, ni cortes ni aplicar succión. Simplemente, llama al 112, reduce el movimiento, intenta mantener la calma todo lo posible y recibe atención médica.

La Asociación Herpetológica Española recuerda que en España solo las tres víboras ibéricas representan un peligro real de intoxicación para las personas, aunque la mayoría de encuentros no acaba en incidente si se actúa con distancia y sentido común.

El verdadero peligro no siempre es encontrarse una serpiente, sino empeñarse en resolver la situación por cuenta propia. En León, el susto del coche deja una enseñanza útil para todo el verano: mirar, apartarse y pedir ayuda cuando haga falta.