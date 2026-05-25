De la UVa a Marte, y de Marte a la industria

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

«De la mano de la ciencia académica de la Universidad de Valladolid hemos logrado llegar a Marte; y nosotros bajamos ahora ese desarrollo aplicado en la superficie marciana para llevar todo este conocimiento a la industria y a las empresas que necesitan un nuevo desarrollo de detectores de gases».

Sofía Julve, cofundadora de AstraSpec, precisa que esta firma cuenta con una metodología única, pionera y novedosa en el mundo: un sensor capaz de detectar varios gases al mismo tiempo en unos pocos segundos, lo que podría, desde salvar vidas en el interior de una mina, hasta la evacuación y rápido desalojo de un recinto, principalmente empresarial, por la existencia de tipos de gases que el olfato humano no puede hallar.

Esta firma, una spin off de la UVa, recoge ahora los frutos de la participación de la institución académica en la misión «Mars 2020», en la que tuvo un papel crucial en el desarrolló de parte del hardware del vehículo Rover-Perseverance, que aún recorre el suelo marciano, más en concreto la herramienta SuperCam Calibration Target, que es una parte de ese Rover y que se utiliza «para poder calibrar el resto de instrumentos».

Todos estos avances en su sensor pionero para la detección de varios gases al mismo tiempo y en segundos le ha valido a AstraSpec para lograr varios premios en los últimos meses, entre ellos el Emprende XXI, otorgado por Caixabank, como la empresa más innovadora y con mayor potencial de crecimiento de Castilla y León. Y entre sus tecnicas, prosigue Julve, se encuentra la espectroscopía Raman, la que este equipo, compuesto por hasta seis personas, utiliza. «Tenemos la experiencia de desarrollar este hardware y el procesamiento de datos de esta técnica, además de todo este conocimiento, que ahora nos lo hemos llevado para diseñar nuestro nuevo sensor, con unos requisitos, en específico, que debemos cumplir, que es el análisis de gases», manifiesta.

Es decir, el análisis de minerales en Marte, «ahora es el análisis de gases aquí, en la Tierra». Con ese «conocimiento del hardware, el procesamiento de satos y los modelos de calibración podemos saber cuánto de cada gas estamos midiendo», un escenario «heredado de años de trabajo y análisis tras participar en la misión de Marte», en el que la UVa se centró en el análisis de minerales del suelo, en la superficie.

En un recorrido por las tripas de la empresa y sus laboratorios, en una bioincubadora del Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), Sofía destaca la innovación en esta espectroscopía para la detección de gases, «soluciones avanzadas para la identificación y análisis preciso de gases en distintos sectores».

Es por ello, que ofrecen una gama completa de servicios especializados y análisis de materiales, pensados para proporcionar apoyo técnico y científico a nuestros clientes. Como consecuencia, subrayó la proyección «internacional» de la empresa, ya que trabajan con multinacionales y cuentan con colaboraciones con Renault, Airbus o Wiley Online Library, una de las editoriales académicas y científicas más grandes e importantes del mundo, fundada en Estados Unidos en 1807, que se dedica principalmente a la publicación de investigaciones revisadas.

En la actualidad son seis los investigadores de la UVa los que trabajan en la empresa, aunque varía en función del momento, si bien su CEO, Marco Veneranda, confía en duplicar la plantilla en 2028, con puestos «de valor, ingenieros, informáticos, físicos que van a trabajar aquí en Castilla y León».

De la exploración a la industria

Tanto Veneranda como Julve señalan que llevan trabajando en esta tecnología cuatro años, pero la empresa se puso en marcha hace dos, cuando comprobaron que «tenía un fuerte potencial a nivel comercial. «Surgimos por la necesidad de poder llevar la ciencia académica que nosotros hacíamos en la UVa a la industria», sentencia Julve, quien recuerda a Ical que principalmente se dedicaban, en el seno de la Universidad, a la exploración planetaria, mediante la propia técnica de espectroscopía Raman (llamada así su inventor), que «analiza de qué elementos y compuestos está creada la materia», incide la ingeniera.

A raíz de ahí se estudiaron las necesidades actuales del mercado y observaron que podía «tener un gran impacto dentro del mercado de gases», actualmente la actividad principal de AstraSpec, con el análisis de «gases in situ», que «da información acerca de qué elementos hay en el ambiente», lo que trasladado a la industria «se puede implantar en muchos nichos de mercado diferente, tanto en exploración planetaria como en empresas petroleras o análisis de atmósfera», entre otros.

También en la industria extractiva, como una mina, donde se pueden detectar ciertos gases en determinados entornos, un drama que bien conocen en León y Palencia, donde quizás muchos accidentes por fugas de gases tóxicos y nocivos pudieran haberse evitado con un sensor implantado de este tipo. «Nosotros haríamos sonar una alarma de que hay un fallo y que hay algo que puede ser peligroso porque lo detectaría el sensor», defiende.

Julve continúa que en estos momentos en el mercado ya hay sensores de gases, pero la «novedad» del desarrollado por AstrasPec es que es «capaz de detectar más de un gas al mismo tiempo, algo que los actuales no son capaces, y a mayores tiene un tiempo de respuesta muy corto». «En uno o dos segundos podemos saber lo que estamos midiendo. Esto sería lo pionero respecto al mercado actual.