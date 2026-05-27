Medio Ambiente decreta el riesgo medio de incendios en Castilla y León por la previsión de altas temperaturas

Archivo - Varios bomberos observan el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España).Carlos Castro - Europa Press - Archivo

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La Consejería de Medio Ambiente ha activado desde este miércoles la época de peligro medio de incendios forestales en la Comunidad ante la previsión de altas temperaturas, una medida que implica aplicar el "sentido común" en el uso del monte y un control "más exhaustivo" de las actividades en el medio rural.

Así lo ha manifestado el consejero de Medio Ambiente de la Junta en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Europa Press antes de inaugurar la Jornada de Propietarios Forestales, organizada por la Federación de Asociaciones de Forestales de Castilla y León (Fafcyle).

Suárez-Quiñones ha explicado que la entrada en riesgo medio responde a una propuesta de los criterios técnicos que analizan la situación "día a día" desde el punto de vista meteorológico. En este sentido, ha precisado que si dicha propuesta técnica se mantiene en las próximas jornadas, la medida enlazará de forma directa con el inicio de la época de peligro alto, fijada normativamente para el próximo 12 de junio.

Por el contrario, el consejero ha aclarado que si la valoración técnica cambia antes de esa fecha, el territorio "volverá a peligro bajo" hasta el citado 12 de junio, jornada en la que se establecerá de forma fija el peligro alto "esté como esté la situación".

Respecto a las críticas sobre la falta de refuerzos en el operativo, el titular de Medio Ambiente ha asegurado que el dispositivo se encuentra en un nivel "prácticamente máximo" y que se han incorporado "muchísimas mejoras", las cuales serán detalladas de manera oficial durante la presentación general del operativo.

En este contexto, Suárez-Quiñones ha declinado concretar al detalle las novedades que supone este "riesgo medio", si bien ha avanzado que los nuevos compromisos asumidos se traducirán en un incremento de profesionales, más medios aéreos y terrestres, mayores medios técnicos y una mejor coordinación para la presente campaña.