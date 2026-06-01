Las Cortes congelan en CyL a los partidos el dinero y limitan su gasto a 3,73 M al año

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Las Cortes de Castilla y León mantienen en esta XII Legislatura congeladas las subvenciones de los grupos parlamentarios fijadas el pasado mes de enero para el ejercicio de 2026. Esto supondrá un desembolso anual para la Cámara de 3,73 millones de euros, lo que supone elevar el montante anterior en 21.072 euros.

La Mesa de las Cortes acordó en su reunión del pasado 30 de abril no modificar las cuantías de las subvenciones, que incluyen una cantidad fija de 2.890 euros por grupo parlamentario, al igual que en la pasada legislatura, si bien en 2022 se había reducido, pues anteriormente era de 3.850 euros mensuales, también para el Mixto. A esto se une otra subvención variable de 3.660 euros al mes por procurador de cada grupo parlamentario. Esta cantidad se estableció en julio de 2019, al inicio de la décima Legislatura, y, desde entonces, hace prácticamente siete años, no se ha modificado. De momento se mantendrá, según decidió la Mesa en su última reunión, con efectos desde el 14 de abril, cuando se constituyeron las Cortes.

Con ello, la Cámara abona en subvenciones a los grupos 311.680 euros al mes, frente a los 309.754 euros que transfería al término de la XI Legislatura, si bien entonces había un procurador menos (81), pero un grupo más (hasta cinco). Esto supone un desembolso anual para el parlamento de 3,73 millones, superior a los 3,71 millones anteriores, pero por debajo todavía de los 3,74 millones que se registraron en 2019.

Por grupos, el Popular, el mayoritario con 33 procuradores, recibe una subvención fija de 2.890 euros mensuales, a lo que se unen otros 120.780 por su número de parlamentarios, lo que deja la cifra total en 123.350 euros. Anteriormente, hasta el inicio de esta legislatura recibía 116.350 euros. En conjunto, percibirá 1,48 millones al año, frente a los 1,39 millones anteriores.

En el caso de los socialistas de Carlos Martínez, cuentan también al mes con 2.890 euros, junto a otros 109.800 euros por sus 30 procuradores, lo que en conjunto suponen 112.690 euros. En términos anuales, el total alcanza los 1,35 millones, frente a los 1,26 millones anteriores.

Vox, tercera fuerza política de las Cortes, dispone del fijo de 2.890 euros mensuales, a los que se añaden otros 51.240 euros por sus 14 parlamentarios, lo hace un total de 54.130 euros mensuales. Al año, los de Santiago Abascal percibirán como grupo 649.560 euros, ligeramente por encima de los 605.640 euros de la pasada legislatura.

El Grupo Mixto, integrado por cinco parlamentarios de tres partidos (UPL, Soria YA y Por Ávila), contará con el fijo de 2.890 euros mensuales, si bien en la pasada legislatura, por acuerdo de la Mesa, se les redujo esta aportación a 1.734 euros. El variable será de 18.300 euros al mes, lo que eleva la suma a 21.190 euros (254.280 euros anuales).

A estas cantidades se suman las seis dedicaciones exclusivas de los miembros de la Mesa de las Cortes: el presidente, Francisco Vázquez (PP), los vicepresidentes Carlos Menéndez (Vox) y la socialista Nuria Rubio y los secretarios de Daniel de la Rosa (PSOE), Rocío Lucas (PP) y Susana Suárez (Vox). Ascienden a 81.831,26 euros anuales y 1.800 euros mensuales para gastos, lo que eleva la cifra a 103.431,26 euros anuales. De las once dedicaciones exclusivas de los grupos que abonan las Cortes, cuatro son equivalentes a la de un miembro de la Mesa —81.831,26 euros anuales y 1.800 euros mensuales para gastos: 103.431,26 euros anuales-. Las otras siete conllevan una retribución anual de 81.831,26 euros y una indemnización para gastos de 1.440 euros (99.111,26 euros). Los demás parlamentarios pueden cobrar la dieta de 220 euros por sesión —50 por reunión de Mesa de comisión o actividad fuera de la sede— y una compensación por desplazamiento de 0,26 euros por km.