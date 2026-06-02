El CES sobre la migración en CyL: «Empieza a ser importante, afortunadamente»

Presentación del Informe ‘La situación de la población inmigrante en Castilla y León’, elaborado a iniciativa propia del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, aprobado por unanimidad del Pleno del Consejo. Intervienen el presidente del CESCyL, Enrique Cabero; el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo; la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández, junto al presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio.R. Valtero

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, apeló ayer a la necesidad de «renovar nuestra percepción, perspectiva y valoración de la inmigración» en la Comunidad, donde «empieza a ser importante, afortunadamente», al representar el 11,6 por ciento de la población, más de 250.000 individuos, cuando hace apenas diez años eran 80.000.

Cabero, junto a los secretarios generales de UGT y CCOO en la Comunidad, Óscar Lobo y Ana Fernández, y el presidente de CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, inauguró una jornada en la sede del Cescyl de presentación del 'Estudio sobre la situación de la población inmigrante en Castilla y León', que «abre líneas de trabajo y de reflexión» sobre un colectivo «esencial» frente a la despoblación y el envejecimiento así como para el desarrollo económico ante la falta de mano de obra en muchos sectores.

Enrique Cabero, quien recalcó la aprobación de este documento por unanimidad del órgano consultivo el pasado 20 de abril, defendió la necesidad que había de acometer un nuevo análisis «detallado» de la situación de la inmigración en la Comunidad, porque «ha habido grandes cambios» demográficos y de los propios migrantes, que asumen ya uno de cada cuatro nacimiento, lo que requiere de un «análisis detallado» para el «desarrollo de políticas de integración» adaptadas a la nueva situación «económica y social» y «a los resultados que genera, positivos todos ellos», sostuvo.

En este contexto, expuso que el informe se remitió al Parlamento regional y a la Junta, los poderes públicos que tendrán que adaptar las políticas sobre este colectivo, para recordar que Castilla y León cuenta con un Estatuto de Autonomía “de los más avanzados” en la materia, ya que en su artículo 10 “incluye el derecho de las personas inmigrantes a poder tener el mismo ámbito de derechos y facultades que tiene su vecindad habitual” así como un “mandato a los poderes públicos a favor de su plena integración económica, laboral, social y cultura”. Asimismo, precisó que el 6 de junio, cumple 13 años la entrada en vigor de la Ley 3 2013 de 28 de mayo, que desarrolla este artículo del Estatuto, que también fue desarrollada después reglamentariamente con planes y medidas, algunas de ellas consensuadas en el marco del Diálogo Social.

Al respecto, el presidente del CES recalcó la importancia del marco de concertación del Diálogo Social, al que mandata el Estatuto expresamente a los poderes públicos, para apelar a que las políticas que se pongan en marcha sobre el colectivo se consensuen en este foro porque sus integrantes son los que mejor conocen la realidad y serán “lo más acertado” y con una mayor “legitimación”.

“Este informe debe servir de referencia, para la apertura de este importante debate para que la situación de la inmigración sea más conocida y podamos contribuir al desarrollo en todas las dimensiones de la ciudadanía de Castilla y León”, resumió.

Temor al pacto de Gobierno

Por su parte, tanto Óscar Lobo como Ana Fernández expresaron su temor ante el pacto de gobierno PP-Vox y su impacto en las políticas sobre inmigración en la Comunidad, condicionadas por la “extrema derecha”.

Lobo consideró la aprobación del informe como un “acto de osadía” y deseó que su contenido “ponga sensatez e información veraz” al futuro pacto del que surgirá el nuevo ejecutivo en la Comunidad. El dirigente sindical puso en valor a la población inmigrantes y remachó que a la “minoría” que mantiene posiciones “ultras y reaccionarias” no les gusta nada este documento, que ve la luz a horas de que se suscriba el acuerdo de gobierno, un informe que constituye una “enorme oportunidad para arrojar luz ante un momento tinieblas y nubarrones van a venir de nuevo a esta autonomía”. Asimismo, contrapuso el acto de hoy como la “antítesis” de los ocurrido este fin de semana en Oporto (Portugal), que albergó “una cumbre para poner en valor el supremacismo blanco, la xenofobia, el racismo, con ultras que formarán parte del futuro gobierno de Castilla y León”.

Cerró que “la realidad es tozuda, esta es una tierra despoblada y envejecida” y “si no fuera por los que vienen a contribuir sería un erial y un desierto”, para cargar contra “otras realidades que se nos van a intentar imponer” pero “no nos pueden engañar porque vemos todos los días como nuestro pueblos se van vaciando”. “Aquí no sobra nadie, necesitamos gente, y espero que sus señorías (por los procuradores de las Cortes) no se salten el Estatuto que juraron”.

Ana Fernández lanzó un mensaje para el próximo gobierno al que recordó que el Diálogo Social y la participación institucional constituyen un “modelo para el avance de cualquier sociedad” y hay que “sostenerlo”. “Ya vivimos situaciones en las que lo perdimos (por el último gobierno PP-Vox en coalición”, dijo.

La secretaria de CCOO en la Comunidad defendió el informe sobre inmigración para avanzar en las políticas sobre el colectivo y sentenció que “el debate no es si inmigración si o no, sino cómo”. “Es eso hay que trabajar”, sentenció.

Ana Fernández también defendió el proceso de regularización extraordinario que está desarrollando el Gobierno central, para anunciar que las centrales sindicales (CCOO y UGT), se personarán para defenderlo ante los recursos presentados por la “Comunidad de Madrid Vox y algunos otros de la ultraderecha”.

Finalizó Ana Fernández exponiendo que no tiene “confianza” en que las fuerzas políticas que gobernarán la Comunidad, “lean el informe” y pongan en marcha las medidas que contempla, y apeló a “seguir trabajando para avanzar como sociedad”. “Recuerdo a lo que no creen en esto, que los derechos de las personas no tiene fronteras”, resumió.

Inmigración vinculada al empleo

El presidente de la patronal autonómica, Santiago Aparicio, defendió la inmigración como una parte “necesaria” para la solución al problema que sufren las empresas de la Comunidad de falta de mano de obra en sectores como transporte, hostelería, construcción, industria o el primario, así como frente al declive demográfico de la Comunidad, los problemas de natalidad y de relevo generacional.

Aparicio apeló asimismo a la renovación del plan estratégico sobre inmigración acordado en el marco del Diálogo Social, que finalizó en 2022. “Es necesario impulsar una nueva planificación, construirla desde el Diálogo Social y adaptarla a la situación de Castilla y León”, razonó.

Santiago Aparicio dejó claro que toda política migratoria “debe tener un enfoque laboral, vinculado al empleo y a las necesidades reales de las empresas” de forma “ordenada, planificada y con seguridad jurídica” y apostó por la contratación en origen. En este sentido, apeló a procesos de regularización orientados a las necesidades reales de los sectores económicos, desde el consenso en el marco del Diálogo Social, que “se está echando de menos” en las decisiones actuales.

Por último, exigió más agilidad y simplificación administrativa así como que se aceleren las homologaciones de titulaciones de estas personas, porque solo se llega al 23 por ciento y se pierde todo el talento restante.