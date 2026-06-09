Alfonso Fernández Mañueco, en diez frases

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Principales frases de la intervención del candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su discurso de investidura ante las Cortes de Castilla y León:

1.- “El poder tiene que recuperar el pudor y la dignidad. Debemos evitar que se normalice la degradación que hoy vemos en la vida política española. Me comprometo a que nuestro país no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”.

2.- “Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender (prioridad nacional): Quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León”.

3.- “Esta pujanza económica nos proporciona los recursos para estar en el pódium nacional de la gestión de los servicios públicos, gracias a todo el trabajo desarrollado durante los últimos años por instituciones, profesionales y sociedad. Algo de lo que debemos estar profundamente orgullosos, porque ninguna otra Comunidad puede decir lo mismo”.

4.- “Una política fiscal moderada, justa e inteligente resulta esencial para fomentar el crecimiento económico, atraer y retener tejido productivo y crear empleo. Vamos a seguir demostrando que la economía puede crecer bajando impuestos”.

5.- “Castilla y León es productora de energía, líder en renovables, que exporta mucho de lo que produce, y la riqueza no puede seguir pasando de largo, como ha pasado en las últimas décadas con las térmicas, la nuclear o la hidroeléctrica. La generación de energía debe beneficiar al territorio donde se produce, con precio más bajo y con facilidad de acceso a las redes para la instalación de empresas”.

6.- “El nivel de nuestros grandes servicios públicos, que son patrimonio de todos, constituye uno de los más poderosos factores de la alta calidad de vida que hoy ofrece Castilla y León. Su buena prestación es el objetivo fundamental de nuestra autonomía política. A Castilla y León nadie le ha regalado su posición destacada en este ámbito. Nos la hemos ganado a pulso”.

7.- “Seguimos reclamando al Gobierno central que afronte el problema de la falta de médicos, que es su responsabilidad y que afecta a todas las comunidades autónomas. Es una lástima que la ministra de Sanidad esté más dedicada a provocar huelgas, que hacen agrandar las listas de espera, que a aportar soluciones”.

8.- “Vamos a vigilar y defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de Castilla y León; Garantizando la igualdad social, la igualdad laboral, la igualdad de oportunidades y, por supuesto, la igualdad entre hombres y mujeres”.

9.- "Demandamos una financiación autonómica justa, solidaria y acorde con el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos; Para acabar con la infrafinanciación que padece Castilla y León, sin privilegios territoriales ni peajes políticos que perjudiquen a unas Comunidades frente a otras".

10.- “Quiero una Comunidad al servicio de todas las personas que viven aquí, por encima de sus orígenes o diferencias. Quiero una Comunidad con más oportunidades, más bienestar, más igualdad, más solidaridad y más calidad de vida. Quiero una Comunidad rica en valores. Humanista. Tolerante”.