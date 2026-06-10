El centro logístico agroalimentario de Valladolid costará 273 millones hasta 2050 e impulsará 30.000 empleos

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El centro logístico agroalimentario de Valladolid supondrá una inversión de 273 millones de euros para la urbanización de las 956 hectáreas de suelo productivo hasta 2050 con el objetivo de generar más de 29.600 empleos, entre puestos vinculados a la construcción y empleo estable asociado a las nuevas actividades empresariales. Un espacio que, según el Ayuntamiento, reforzará la posición de la ciudad como nodo logístico intermodal de referencia en el suroeste europeo y potenciará la competitividad industrial y agroalimentaria.

El Plan Director del Hub Logístico Agroalimentario, consultado por la Agencia Ical, prevé que la rentabilidad de la inversión -medido con el Valor Actual Neto (VAN) ascienda a 6.893 millones de euros, con una tasa interna de retorno (TIR) del 43,4 por ciento.

En cuanto al impacto sobre la actividad económica, el centro logístico alimentario podrá incrementar el PIB provincial asociado a inversiones hasta los 898 millones y el vinculado a la actividad logística e industrial, hasta los 13.180 millones.

De los cerca de 30.000 empleos que generará, 13.353 estarán asociados a las inversiones en obra civil y más de 16.300, vinculados a las actividades económicas implantadas.

Además, recoge el desarrollo de áreas logísticas vinculadas a la terminal intermodal de Adif y estima una capacidad potencial de captación superior al millón de toneladas anuales de mercancías transportadas por ferrocarril, lo que contribuirá a la descarbonización del transporte y a la reducción de 63.150 toneladas anuales de emisiones de CO2.

Integrará siete grandes áreas funcionales orientadas al almacenamiento y distribución nacional y regional, la logística de temperatura controlada para productos agroalimentarios, la actividad industrial, los servicios al transporte y la logística intermodal, lo que configura un ecosistema especializado capaz de atraer operadores nacionales e internacionales.

El Plan Director contempla una reserva estratégica de hasta 956 hectáreas de suelo productivo en el horizonte 2050, estructurada en tres fases de desarrollo progresivo. La primera fase, que se plantea con el horizonte de 2030, prevé la urbanización de 290 hectáreas, que llegarán hasta las 545 hectáreas en la siguiente década, y concluir la tercera en 2050, con las 956 hectáreas totales.

El documento asegura que “la reserva estratégica permitirá atender las necesidades de crecimiento de actividades industriales, logísticas y agroalimentarias así como reforzar infraestructuras clave como Mercaolid y Centrolid”.

La ejecución del parque logístico requiere la utilización coordinada de instrumentos urbanísticos, por lo que serán necesarias dos modificaciones puntuales del PGOU (sectores S 18-20, Vereda de Palomares y San Juan y Valdezoño) para disponer de suelo urbanizable destinado a actividades logísticas, industriales y agroalimentarias. Además, el crecimiento del centro logístico se articula mediante un Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT), que permitirá coordinar actuaciones supramunicipales y desarrollar nuevas áreas estratégicas.

Los ámbitos inicialmente identificados son Vereda de Palomares (142 hectáreas); Valladolid-Laguna de Duero-La Cistérniga (189 hectáreas); Fuente Amarga (97 hectáreas) y Canal de Castilla (314 hectáreas). “Hay que garantizar reservas de suelo productivo suficientes para las próximas décadas”, recoge el documento. Eso sí, precisa el “carácter flexible” del Plan Director, que permitirá adaptar la secuencia de desarrollo a la evolución de la demanda empresarial y a las oportunidades de financiación pública y privada.

En principio, se contemplan 61,5 hectáreas destinadas a actividades logísticas próximas a la terminal intermodal y 88,6 hectáreas con posibilidad de conexión ferroviaria directa.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presentó ayer a las Mesas Municipales de la Automoción y de la Agroalimentación el Plan Director del Hub Logístico Agroalimentario de Valladolid. Unos órganos que cuentan con representantes de sus respectivos Clústers (FaCyL y Vitartis, de ámbito autonómico), Mercaolid, Centrolid, las principales empresas, compañías y asociaciones de ambos sectores, CEOE y Cámara de Valladolid, universidades, centros tecnológicos y sindicatos.

Durante el encuentro, el alcalde trasladó a los representantes empresariales y sectoriales las principales conclusiones del documento estratégico, que define la hoja de ruta para el desarrollo de un gran espacio productivo y logístico capaz de responder a las necesidades de crecimiento económico de Valladolid y su área metropolitana durante los próximos 30 años. Carnero destacó que el Hub LAV representa una “oportunidad histórica” para impulsar la competitividad de Valladolid, atraer nuevas inversiones, generar empleo de calidad y consolidar el liderazgo de la ciudad como nodo logístico de referencia en el interior peninsular.

La elaboración del Plan se ha basado en un método participativo, partiendo de estudios previos de viabilidad económico-financiera y propuesta de gobernanza con procesos de consulta a agentes económicos e institucionales. El primero, en junio-julio de 2025 y el segundo, en el mes de abril de 2026. Lo que ha permitido ajustar el planteamiento territorial, funcional y de gobernanza del Hub LAV a las necesidades reales del tejido industrial, logístico y agroalimentario de Valladolid y de la Mancomunidad de Interés General Urbana Valladolid y Alfoz (MIG).

Promovido por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico y el apoyo de la Oficina municipal de Proyectos y atracción de Inversiones (Valladolid NOW), el proyecto busca consolidar a Valladolid y su entorno metropolitano como un nodo logístico, agroalimentario e industrial de referencia en Castilla y León, España y el suroeste europeo

Todo ello se enmarca en la estrategia Valladolid Misión 2030 y contribuye al posicionamiento de Valladolid como Nodo Urbano de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), reforzando asimismo su papel en la conexión Madrid-Valladolid

Colaboración público-privada

Con un modelo operativo de colaboración público-privada inspirado en experiencias de éxito como Mercaolid y Centrolid, el Hub LAV se plantea como un ecosistema logístico e industrial especializado, capaz de integrar almacenaje y distribución, logística de temperatura controlada, actividad agroalimentaria, suelo industrial, servicios al transporte y conexión intermodal complementaria a la terminal ferroviaria de ADIF. Este conjunto de funciones permitirá atraer operadores logísticos nacionales e internacionales, reforzar la distribución urbana y regional e impulsar nuevas actividades industriales y agroalimentarias en Valladolid.

Asimismo, el proyecto incorpora la posibilidad de desarrollar capacidad vinculadas a la movilidad dual civil-militar, al aprovechar la proximidad de infraestructuras estratégicas como la terminal ferroviaria de Adif, el aeropuerto de Valladolid y diversas instalaciones de interés para la logística avanzada.