La Junta invierte 1.032 M en Sanidad, Educación y Servicios Sociales

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La Consejería de Economía y Hacienda ha comunicado al Consejo de Gobierno los datos del informe de evaluación del periodo completo de vigencia del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025 que ha alcanzado una inversión total de 1.032.183.984 euros, lo que supone una ejecución del 100.29% de lo programado superando en 2.970.683 euros lo inicialmente previsto en la aprobación del Plan.

El Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025, aprobado por la Junta tiene como objetivo mejorar la prestación de los grandes servicios públicos de las competencias de la Junta, priorizando las actuaciones en la sanidad, la educación y los servicios sociales con el objetivo de garantizar el acceso de toda la población a servicios tales como la educación, la salud, y la atención específica de colectivos en situación de riesgo de exclusión social.

Los datos de ejecución del plan son: en el área de la Consejería de Sanidad se han ejecutado 599.547.410 euros; en el área de la Consejería Educación se han ejecutado 315.787.254 euros; y en el área de los servicios sociales, impulsada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se han ejecutado 116.849.320 euros, en el periodo comprendido entre 2021 y 2025.

Sanidad

Las actuaciones en el área sanitaria: en Atención Primaria se han llevado a cabo más de 200 actuaciones encaminadas a construir nuevos centros de salud y a reformar y ampliar los ya existentes, a las que se suman otras intervenciones a través de nuevas infraestructuras, nuevas instalaciones de equipos de diagnóstico y mejoras en tecnologías de la información y comunicación. Se ha renovado el parque de vehículos para atención domiciliaria con la compra de 168 vehículos entre turismos, furgonetas y 4x4.

Asimismo, se ha intervenido en la construcción de infraestructuras y equipamiento hospitalario: mobiliario y equipamiento del Hospital de Salamanca y la construcción del bloque ambulatorio y de consultas externas; la reforma y ampliación del Hospital Santa Bárbara de Soria y la ejecución y puesta en funcionamiento de la Unidad Satélite de Radioterapia; el inicio de las obras del Hospital de Aranda de Duero (Burgos); y la ejecución de la Unidad Satélite de Radioterapia de Palencia, actualmente en fase de obra.

Además, se han finalizado y puesto en funcionamiento la Unidad Satélite de Radioterapia de Ávila, ubicada en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles (Ávila) y la reforma del Servicio de Rehabilitación del Hospital del Bierzo (León)

Por otra parte, se han redactado los proyectos del Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles (Ávila) —cuya obra ya se encuentra en ejecución— y del proyecto de nueva unidad de reanimación en el ala sur-2 del Hospital de León. Además, se encuentran actualmente en fase de redacción los proyectos correspondientes al nuevo edificio ambulatorio (consultas externas, hospitales de día y radioterapia) del Hospital de Segovia y la Nueva Unidad Satélite de Radioterapia del Bierzo (León).

Educación

En cuanto al área educativa se han desarrollado actuaciones en 134 instalaciones de infraestructuras no universitarias: destacan 20 actuaciones relevantes ampliaciones y nuevos colegios e institutos y los conservatorios de música de León y Zamora. Además, se ha actuado en 2.155 reformas y mejoras, y 560 actuaciones en equipamientos educativos -accesibilidad, cubiertas y cerramientos cobertura de patios y eficiencia energética entre otros-, y 265 intervenciones en centros de Formación Profesional.

Asimismo, se ha actuado en las universidades públicas en cinco áreas: adaptaciones y rehabilitación de edificios patrimoniales; dotación y construcción de nuevos edificios para su uso docente e investigador; rehabilitación de edificios para su mejor energética; y actuaciones de adquisición y renovación del equipamiento docente, discente e investigador.

Destacan en la Universidad de Burgos las actuaciones de rehabilitación de pabellones del antiguo Hospital Militar, mejora de la escuela Politécnica Superior y adaptaciones en el Hospital del Rey. En la Universidad de León se ha actuado en la rehabilitación de la Escuela Hogar como nueva residencia universitaria ‘La Tebaida’ en Ponferrada; en la adaptación de edificios en el Campus de Ponferrada y equipamientos; en las obras de mejora Facultad de Veterinaria; y en la construcción de una nave de ensayos para diseñar plataformas estratosféricas.

En la universidad de Salamanca se ha intervenido en la dotación y construcción de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales: la rehabilitación del Colegio de San Bartolomé, de la Facultad de Psicología y la de la antigua sede del banco de España para centro de enseñanza del español. Y en la universidad de Valladolid se ha actuado en la rehabilitación energética e integral de la Facultad de Ciencias, Sede Mergelina, en la reforma de la Escuela de Enfermería Dacio Crespo y la de la Facultad de agrarias y de aularios del Campus de la Yutera ambas en Palencia.

Familia e Igualdad de Oportunidades

En el área de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha actuado en la creación de un centro de día de personas mayores en Salamanca y se ha iniciado la construcción de las nuevas residencias de Ávila y Zamora, que supondrán la creación en cada provincia de más de 190 plazas para personas mayores dependientes. Asimismo, se ha actuado en la reconversión de plazas en las residencias de personas mayores de Burgos, de Miranda de Ebro y de Palencia, y en la Residencia de personas mayores de San Lorenzo y Asistida, ambas en Segovia, así como la residencia de mayores de León Armunia y la residencia asistida de la Rubia en Valladolid; y se ha avanzado en la implantación de unidades de convivencia.

De la misma manera, se ha actuado en los centros de personas con discapacidad y se ha creado la nueva Unidad de Valoración y Atención a personas con discapacidad de León; se ha intervenido en centros de menores donde destacan actuaciones en los centros de menores Gregorio Santiago de Burgos, Suero de Quiñones de León, centro Los Molinos de Salamanca, José Montero y la Alameda de Valladolid; y se ha llevado a cabo la reforma, adaptación y equipamiento para actividades del Centro Zambrana. Por último, se ha actuado en todas las residencias juveniles de la Junta y han desarrollado actuaciones específicas en las instalaciones del Albergue Juvenil de San Martin de Castañeda (Zamora) y la mejora de la accesibilidad del Albergue Juvenil de Arbejal (Palencia).

El Plan de Inversiones Sociales prioritarias ha contado con dificultades para su ejecución en gran medida por la vigencia del estado de alarma por la Pandemia del COVID-19 cuyos efectos se prolongaron de forma notable durante los primeros años del PISP y a partir de febrero de 2022, la invasión de Ucrania por Rusia causó una crisis sin precedentes en el sector de la construcción, con un incremento acumulado de los costes en los dos primeros años de conflicto.