El PP de León exige a Interior y la DGT que refuerce la capacidad examinadora para evitar el colapso de las pruebas prácticas

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El Partido Popular de León exigió hoy al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico que refuercen de manera inmediata la capacidad examinadora, adopten medidas extraordinarias mientras persistan las listas de espera y redimensionen de forma estable la plantilla de la provincia para evitar el colapso de las pruebas prácticas.

Así lo trasladaron hoy las parlamentarias nacionales Silvia Franco y Asunción Mayo, acompañadas por el portavoz del PP en el Ayuntamiento, David Fernández, tras mantener un encuentro con representantes de la patronal ante la concentración convocada para este jueves, 30 de julio, por las autoescuelas de la provincia para para denunciar la falta de examinadores y los retrasos en las pruebas prácticas para obtener el permiso de conducir.

Los ‘populares’ consideraron que las reivindicaciones del sector son “justas y plenamente justificadas”, ya que la insuficiencia de examinadores está provocando listas de espera, dificultades para organizar las clases y los exámenes y graves perjuicios económicos para las autoescuelas, los alumnos y sus familias, muchos de los cuales necesitan el permiso de conducir para su trabajo.

“Las autoescuelas leonesas llevan demasiado tiempo soportando las consecuencias de la falta de planificación del Gobierno. No estamos ante un problema puntual, sino ante una situación estructural que exige más examinadores, una plantilla estable y medidas inmediatas que permitan recuperar la normalidad”, apuntaron tras el encuentro celebrado en la sede de la Federación Leonesa de Empresarios.

El PP de León recordó que lleva toda la legislatura reclamando al Gobierno que atienda las necesidades de la provincia para lo que, a lo largo de este año, las diputadas leonesas Ester Muñoz y Silvia Franco han registrado distintas iniciativas parlamentarias en las que han exigido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico refuerzos para León y un aumento de la capacidad examinadora.

A estas actuaciones se suma la Proposición no de Ley registrada por el Grupo Parlamentario Popular que se debatirá en el Pleno del Congreso para exigir medidas urgentes ante un problema estructural que mantiene al menos a 360.000 alumnos pendientes del examen práctico en España. En la provincia de León, las asociaciones del sector llegaron a cifrar a comienzos de año en alrededor de 3.300 los aspirantes pendientes de realizar la prueba práctica.

Unos retrasos en la obtención del carné de conducir que, según advirtió hoy Silvia Franco, “tienen consecuencias que van mucho más allá”, ya que “en una provincia extensa, dispersa y con numerosas zonas rurales como León, disponer del carné es fundamental para estudiar, trabajar, mantener un negocio o acceder a servicios básicos”, de forma que “la falta de examinadores está cerrando oportunidades laborales a muchos leoneses”.

A ello sumó el “perjuicio para las autoescuelas, en su mayoría pequeñas empresas”, que “no pueden planificar su actividad con normalidad”, mientras los alumnos “se ven obligados a prolongar su formación y asumir mayores gastos”.

La diputada leonesa señaló que el Gobierno respondió a varias de sus preguntas parlamentarias asegurando que la plantilla de examinadores de León se encontraba cubierta al cien por cien y lamentó que “la concentración convocada por las autoescuelas demuestra que la realidad es muy distinta”, ya que “el número de examinadores no permite atender la demanda ni garantizar un servicio adecuado en León y Ponferrada”, por lo que “la plantilla debe adaptarse a la extensión de la provincia, a la existencia de dos centros de examen y a la demanda real y no limitarse a cumplir una relación de puestos de trabajo claramente insuficiente”.

Falta de implicación

Los ‘populares’ aprovecharon la ocasión para criticar la “falta de implicación” de los representantes socialistas leoneses al considerar que “mientras las autoescuelas se movilizan, los alumnos esperan y las familias soportan mayores gastos, el PSOE de León permanece en silencio y asume la versión del Gobierno”.

“Su obligación debería ser defender los intereses de León y reclamar más medios, aunque eso suponga enfrentarse a su propio Gobierno, no justificar su inacción ante un problema que afecta a jóvenes, trabajadores, familias y autoescuelas de toda la provincia”, concluyeron.