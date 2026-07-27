La Junta amplía del 28 al 31 de julio la alerta por riesgo de incendios forestales

Vecinos y operarios colaborando en tareas de extinción de incendios en la provincia de Valladolid.EFE

Publicado por David F. Hernández León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León amplia desde el día 28 hasta el día 31 de julio el aviso por riesgo meteorológico por incendios forestales. Así lo ha comunicado el 112 de la propia Comunidad Autónoma en su perfil de 'X'. Por consiguiente, insta a respetar las prohibiciones pertinentes a la alerta.

En el listado hacen especial hincapié en no encender ningún de fuego en el monte en cualquier tipo de espacio abierto, incluso en zonas que estén habilitadas para ello. Del mismo modo, las barbacoas en ese tipo de zonas exteriores, tampoco se podrán realizar aún siendo aquellas que sí contaran con la aprobación para ello previamente.

Se restringe la introducción de material pirotécnico, así como se suspenden los lanzamientos de cohetes o cualquier material que contenga fuego.

Por otro lado, en lo que concierne a las actividades relacionadas con la agricultura, se prohíbe la maquinaría autopropulsada agrícola y forestal en el monte que se encuentre a menos de 400 metros del terreno forestal, a pesar de situarse en tierras de labranza. Entre ellos se incluye la cosecha y empacado de cereal o forraje en suelos de secano.

Asimismo, no será posible emplear procesadoras y desbrozadoras durante las horas más desfavorables del día, que desde la Junta trasladan que son las comprendidas entre las 13.00 y las 20.00 horas.