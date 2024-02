Buscando a Coque Malla en el cine

Publicado por IKER CORTÉS León Verificado por Creado: Actualizado:

A lexandra Jiménez y Hugo Silva estrenan Buscando a Coque , una película sobre una pareja que se tambalea cuando ella se acuesta con el exlíder de Los Ronaldos. César (Hugo Silva) y Teresa (Alexandra Jiménez) llevan 17 años juntos y una vida relativamente feliz, hasta que una noche ella se acuesta con Coque Malla, el gran ídolo de César desde su adolescencia. Teresa se lo confiesa arrepentida, pero él no sabe cómo reaccionar. ¿Ser infiel con el mito de tu pareja es algo excusable? César necesita hablar con Coque, aunque el cantante ya no viva en España. Así que la pareja viaja a Miami en su búsqueda. Así comienza Buscando a Coque , una comedia romántica realmente simpática que aborda la crisis de una pareja, al tiempo que toca temas como la infidelidad, la mitomanía o los estereotipos que rodean a los artistas. Detrás de la cinta, estrenada precisamente en san Valentín, están la pareja profesional y sentimental formada por Teresa Bellón y César F. Calvillo, que debutan como directores de largometrajes con esta película basada en su cortometraje Cariño, me he follado a Bunbury (2016). Para hacerla, claro, era imprescindible que Coque Malla (Madrid, 54 años) estuviera metido en el ajo, aunque no salga hasta el final de la película, perpetuando así el halo misterioso de todo rockero. «Me enviaron un ‘email’ que ya allanó el terreno, de cariño, respeto y, sobre todo sentido del humor. La idea, el concepto, me asustaba mucho», reconoce el músico, al que le daba reparo eso de hacer de ‘latin lover’. Los miedos se le pasaron cuando leyó el guion: «Pensé: ‘¡Qué diálogos, qué divertido, qué tierno y qué bonita historia!’». Cabe preguntarle si para hacer un proyecto como este es imprescindible saber reírse de uno mismo. «No es que sea imprescindible, es que es la primera norma», sentencia. «Pero el mérito es de ellos porque han utilizado la idea del personaje con un humor que me ha seducido».

A lo largo de la trama, César y Teresa van revelando sus sentimientos, pero charlan también sobre el sempiterno chaleco de Malla o sobre sus artes amatorias, dibujando una exagerada figura del músico, con varias amantes en cada puerto. -Coque, ¿cuánto hay de cierto en esa imagen? -Bueno, nunca lo sabrás (ríe). No, a ver, hay una parte cierta en la mitología del rock and roll porque la propia inercia de esta profesión te lleva a ello. Pero hay una parte muy incierta porque en España el sexo, drogas y el rock and roll y ese glamour y los aviones privados, es muy de andar por casa».