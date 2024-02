The Voo-Dooms: garage, punk y horror show de altura en el Babylon

Publicado por Pacho Rodríguez León Verificado por Creado: Actualizado:

Un supergrupo a la antigua usanza desembarca este jueves en León con el Pub Babylon como pista de aterrizaje. Y el halo de mítica banda de The Voo-Dooms llega también por los grupos de procedencia de estos músicos: Masonics, Milkshakes, Dustaphonics. El concierto dará comienzo a las 21.30 horas con entradas a 15 euros, y 12, anticipada en Elektra, Discos Lizard y Móngogo.

The Voo-Dooms se presentan como unos viejos conocidos de la escena underground Londinese. Garage Punk veterans como Bruce Brand (The Pop Rivets, The Milkshakes, The Headcoats, The Masonics, etc), Dan Whaley (The Dustaphonics, The Charles Napiers, The Diaboliks, ), Dave Prince (The Sundowners, The Untamed and The Hi-Fis) y Mick Cocksedge (The Untamed, Cordwood Draggers and The Dead Bone Ramblers), forman este supergrupo donde mezclan Medway y Garage Punk con una buena dosis de horror show y diversión en directo.