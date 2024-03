Los norteamericanos Hardline, primera confirmación del Lion Rock

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La banda norteamericana Hardline es la primera gran confirmación del Lion Rock Fest. El grupo liderado por Johnny Gioeli, toda una referencia en el mundo del hard-rock, actuará en el Palacio de Exposiciones de León el 9 de noviembre. Y lo hará rodeado de más estrellas internacionales que la productora Artistik Producciones anunciará en breve.

Hardline, fundada por los hermanos Johnny y Joey Gioeli, llevan en activo desde 1991 y suyos son himnos como Hot Cherie o Takin’me down , de su primer disco Double Eclipse . Su último trabajo data de 2021 y responde al título de Heart, mind & soul, con canciones tan enérgicas como Fuel to the fire o tan corales y populares como If I Could I Would , auténtico prototipo ‘hit’ del Hard-rock melódico más querido por los amantes de este gran género que vuelve a cobrar relevancia gracias a iniciativas como la del Lion Rock Fest.

La formación ha cambiado mucho desde el lanzamiento de Double Eclipse . Johnny Gioeli (vocalista) es el único miembro de la formación original que se mantiene hasta la fecha. El festival leonés no solo confirma a uno de los primeros grandes nombres del cartel de este año, sino que acaba de poner a la venta el primer lanzamiento de entradas, con una oferta de 39 euros (más gastos de distribución) en las primeras 500 entradas vendidas. Posteriormente, se lanzarán otras 500 entradas a 45 euros. Finalizadas estas dos primeras ofertas, el festival leonés lanzará ya el precio general de 50 euros.