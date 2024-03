Sólo quieren bailar hip hop

No todas las mañanas se encuentra uno con los sextos mejores del mundo de hip hop. Ni de casi nada. Pero ayer sí: en el campeonato celebrado en Arizona, Kronikals, grupo formado en Fuenlabrada se alzó con tan destacado puesto y están en León en el February Hip Hop que organiza el Ayuntamiento de León y que cuenta con Caja Rural como patrocinador principal. Son sólo la prueba del nivel de esta cita convertida ya en una de las cumbres que se celebran en España en torno al hip hop. El hip hop es la danza de la gente en la calle elevada ya a una actividad que cuenta con academias y miles de seguidores. 7.000 reúne León pero podrían ser más. Y vienen de todos los lados. Y no aceptan componendas encubiertas: ellos sólo quieren bailar. El ambiente es impecable.

El domingo en el February Hip Hop es el día de las maletas. Muchos de los asistentes y participantes empiezan a acercarse al Palacio de Exposiciones de León (los más iniciados, sobre todo algunos padres, echan de menos la visibilidad de las gradas del Palacio de Deportes) ya con las maletas al haber dejado el hotel. Así que todo es un ir y venir de gente sonriente, fresca, en forma. Así de primeras, de Madrid, Salamanca, Ferrol, San Sebastián... Es decir, que el evento reporta viajeros a la ciudad que hacen estancia en un fin de semana de marzo.

Kronikals actúa en la categoría de adultos, también denominados profesionales, que aunque haya premios en metálico, este mundillo se mueve a base de afición y los ahorros de cada uno. Tres de Kronikals, y también de Rituals, son Pablo de la Cuesta, salmantino estudiante de medicina, Enrique Iglesias, «como el famoso, sí», se adelantan, o Hugo Barragán Garcinuño. Ensayan en la calle. «Empecé de pequeño y me gustó. Voy a Fuenlabrada a los ensayos», señala De la Cuesta. Pero también practican fuera grupos como Little, W Kids, Balinesas. En realidad, es difícil no ver a alguien al que no se le escape algún movimiento de danza que ejercita casi liberándose. Nervios previos que en el caso de Kronikals y Rituals se ve recompensado con premios en la categoría profesional y Megacrew, respectivamente.

El capítulo paterno juega un papel decisivo. Llegan varios padres y madres de Getafe que traen besos y bocadillos para los más jóvenes. «Entraremos ahora. Hemos venido hoy y nos quedamos a dormir», explican.

Lo cierto es que se descubre que hay todo un circuito de eventos de estas características en el que León se ha hecho un hueco estelar. Y hay academias que se nutren de estos entusiastas de las danzas urbanas.

Las categorías están claras y las hay hasta para los padres. Desde los 12 años hasta premium.

En el interior del Palacio hay dos espacios. El de las clases y el de competición, mucho más bullicioso. Una clase hipnótica demuestra también que hay un público que no compite pero quiere dejarse llevar por la danza que proponen unos profesores que son números 1 en la especialidad. En el otro espacio, el de competición, el ambiente es otra cosa. No paran de aquí para allá, ajustando bailes, vestuario. Nervios a flor de piel. Hay que ser de piedra para no contagiarse y bailar, pero es que hay gente de piedra...

Referentes y noveles Grupos de nivel mundial como Kronikals, otros de jovencísimos bailarines, en un entusiasta festival

Rituals, posando con el premio Megacrew. DL

Los ensayos en la calle, durante la mañana de ayer. MARÍA FUENTES

El público abarrotó el Palacio de Exposiciones. MARÍA FUENTES