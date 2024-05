La vuelta de Zapico a los carteles

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La presentación oficial de los carteles que componen la feria taurina de San Juan el mes que viene se vistió ayer de gala para adelantar además el homenaje que se realizará también al torero leonés Felipe Zapico, que hace ya 75 años largos que se presentó en los ruedos. Y no ha dejado de ser torero desde entonces, dentro y fuera de los ruedos, como recordó en el acto de presentación, en el que desgranó no sólo algunos de sus recuerdos sino las reflexiones sobre el momento actual de la tauromaquia que, a sus más de 90 años de imponente torería, sigue dictando con vehemencia.

«Desde 1948 no he dejado de ser torero», señaló, para recordar su lucha implacable en la defensa de la plaza del Parque cuando el desenfrenado avance inmobiliario amenazó su supervivencia, o los muchos lances que ha tenido que dar en todas las instancias y administraciones para defender la fiesta taurina en León. Todo con un emocionado reconocimiento a su familia, en especial a su mujer, Conchi. Y sin olvidar la actualidad y la polémica del nuevo ministro de Cultura con la tauromaquia: «Que dejen en paz a los toros. Quien quiera que vaya y quien no no, pero que dejen libertad».

En el acto de presentación estuvo Pablo Alonso Díaz, director de la Plaza de Toros de León, de la empresa Matilla. Que recordó los dos carteles programados: el sábado 22 se celebrará una corrida a pie con toros de Zalduendo y David Fandila El Fandi, Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera en la terna. El domingo 23 de junio se celebrará un festejo de rejones con todos de Ángel Sánchez y Sánchez para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens. Alonso señaló que no descarta que la feria siga creciendo, pero que para eso necesita el respaldo de la afición leonesa.