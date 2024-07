El equilibrio según Santocildes

Cruzan el arroyo Barbadiel y atraviesan la vida, el riesgo, el equilibro, la existencia. José Antonio Alonso-Santocildes ofrece así en esta instalación la metáfora de esos personajes en los que dice que la vida exige ese esfuerzo. Por otra parte, como él afirma que aplica a su obra: «Hacer esta instalación, en el arroyo, con esos personajes que son característicos míos es hacer una obra arriesgada», dice acerca de estos Caminantes.

El contexto es el conjunto de la propuesta municipal de Carrizo de la Ribera dentro del proyecto Carrizo con Arte, que organiza el Ayuntamiento de la localidad leonesa. Esta iniciativa pretende y consigue inundar el municipio con instalaciones artísticas, con la intención de dinamizar culturalmente el verano.

La instalación de Alonso-Santocildes fue inaugurada el pasado viernes 5 y hoy, viernes 12, las instalaciones La esperanza y No será así, de Esther Calzado, serán la segunda de las propuestas para finalizar el día 19 con Flores en el jardín, en donde no se ofrece el nombre del autor.

Estas instalaciones estarán expuestas todo el verano, siendo su ubicación lugares emblemáticos del municipio de Carrizo. Desde el Ayuntamiento se sigue la dinámica de dotar al municipio de actividades lúdicas y culturales todo el verano, y para ello se ha diseñado un completo programa de actos con el objetivo de abarcar toda clase de público.

Las instalaciones de Esther Calzado se podrán ver en los jardines de la Urbanización San Jorge de Villanueva. La esperanza son tiras de tela de diferentes colores formando un arco iris que cae de las ramas de un árbol. En las tiras irían escritos mensajes con las esperanzas de las participantes y de las personas visitantes en Villanueva de Carrizo el tiempo que dure instalado. Por su parte, No será así consiste en colgar libros de literatura romántica a diferentes alturas con tarjetas negras que dentro ocultan un rompecabezas para deconstruir e intentar reconstruir. La instalación representa la trampa del amor romántico que empuja a buscar relaciones que no existen, no pueden mantenerse o incluso destruyen.

Para finalizar, Carrizo con Arte rematará el ciclo el viernes 19 en la Plaza Mayor con la presentación de la instalación Flores en el Jardín.