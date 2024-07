Microteatro en los capuchinos

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Lugar: claustro de la iglesia de San Francisco.

Hora: 21.00.

Entradas: 5 euros.

El Claustro Abierto Capuchinos propone hoy y mañana, a las 21.00 horas, un nuevo espectáculo de la mano de la Escuela de Teatro San Francisco, con cinco obras de microteatro, bajo el título Cinco historias, cinco espacios.

Esta es la cuarta y última cita de este ciclo, con una muy buena respuesta del público, que se celebrará en el escenario habitual del claustro de la iglesia de San Francisco de León.

Una forma diferente y única de vivir el arte escénico, con cinco historias, cinco ambientes, cinco situaciones cargadas de emociones, risas y sentimientos no tan alejados de la realidad.

Breves pero intensas, las obras conseguirán que el espectador viva cada escena y se sienta parte de esta. Lugares desconocidos para el espectador les transportarán a situaciones tanto cotidianas como peculiares. Una forma distinta de vivir un espectáculo que hará volar al espectador desde una azotea hasta el mismísimo Hollywood, pasando por descubrimientos asombrosos o luchas con «fácil arreglo».

Las cinco obras que se pondrán en escena son Suéltate, And the Oscar should go to, Y punto, La teoría del todo y Aire de París. Cinco historias de microteatro interpretadas por algunas de las alumnas del grupo de adultos y el profesorado de la Escuela de Teatro San Francisco, partiendo de los textos de microteatro del autor Marc Egea.