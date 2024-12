Adiós, torero

¡Un romance de toros, es Felipe Zapico! En esta mañana triste, desolada, los versos de Pérez Herrero dibujan mejor que nadie el ruedo eterno de quien ha sido el personaje más importante del toreo leonés. Para los que nos gustan los toros, y también para quien quiera de verdad a este reina tierra, la muerte de Felipe Zapico acongoja, porque Zapico ha sido, es y será siempre Felipe Zapico, torero. Leonés del barrio de Santa Marina.

Con su adiós, el planeta taurino leonés despide definitivamente a la mejor generación de taurinos leoneses. Los Román Balbuena, José Luis Perelétegui, Rafael Pedrosa, Manolé... y tantos y tantos que quisieron un día que León fuera una plaza que brillara con voz propia en el arte de Cúchares.

La vida de Felipe Zapico no es de película, aunque empezara de maletilla antes de debutar como novillero, allá por 1952; ni porque montara una plaza portátil para dar toros en los pueblos con raíles de tren, ni porque convenciera a Gustavo Postigo para que abriera de nuevo el coso de El Parque, ni por ser muchos años la estrella de la televisión en León. No. Si a algo se enfrentó Zapico desde muy joven es a la vida para salir adelante, hasta su último suspiro en esta triste mañana.

Lo siento por todos los suyos. La familia era su mejor monumento.

Hace unos años, me invitó a su cumpleaños en Páramo del Sil, y me contó los primeros síntomas de la enfermedad que le ha llevado al final. Nunca agachó la cabeza y siguió haciendo el paseíllo por el Viejo León con su sombrero y su arte. Que se abran las puertas de su plaza, y que León le despida con todos los honores. Yo pido para él una calle. A leonés no le ganó nunca nadie.