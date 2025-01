Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La sala Black Bourbon acoge, a las 21.30 horas, un doble concierto a carto del trío sevillano de metal progresivo Tetsus y la banda Blaze the Trail de harcore metal (entradas 10 euros). Tetsus hace uso de guitarras de 8 cuerdas que pueden recordar a bandas como Animals as Leaders. Blaze the Trail son herederos del grupo Remember These Eyes.