El Musac programa películas de Ai Weiwei

El Musac proyectará cuatro películas documentales dirigidas por Ai Weiwei (Pekín, China, 1957), que forman parte de su exposición Ai Weiwei. Don Quixote. La muestra, que puede visitarse hasta el próximo 18 de mayo, recoge una extensa selección de trabajos producidos durante los últimos veinte años por este creador imprescindible en el panorama artístico internacional.

El jueves 20 de febrero se proyectará So Sorry [Lo siento mucho] (2011), en la que Ai documenta, a partir de su experiencia personal, la problemática relación que las personas tienen con las fuerzas de seguridad en sociedades donde no impera el estado de derecho.

El viernes 21 tendrá lugar un pase de Human Flow [Marea Humana] (2017), un épico viaje cinematográfico que pone de manifiesto la abrumadora escala de las crisis migratorias.

El jueves 27 se proyectará Cockroach [Cucaracha], que aborda las protestas en Hong Kong en 2019, y el día 28 cerrará el ciclo Rohingya [Rohinyás] 2021.