No hemos sido nunca un grupo de éxito masivo pero nos ha ido muy bien». Si Elefantes, el grupo que lo dice vía Julio Cascán (bajista), llega a saber que al final la conclusión iba a ser esta, tal vez se hubieran ahorrado algún que otro sofocón discográfico o la angustia de las expectativas no cumplidas. Pero el premio está en el camino. He aquí la cuestión. Y eso, con permiso de Gil de Biedma, uno lo empieza a comprender y, ¡giro de guion!, a veces no es tarde. Es el caso de Elefantes, barceloneses, para que todo quede en casa, que además han sobrevivido al simplismo comercial, ese de o éxito o nada, al que durante un tiempo jugó con tanta torpeza la industria musical. Entre medias, tres décadas y buenas vibraciones: «Ciudades como León son perfectas para nosotros. León es ideal para tocar». Entre medias, una separación, seguro que por no tener claras esas conclusiones antes enunciadas, la carrera en solitario de Shuarma, las aventuras del resto, la reunión, el regreso, y, en parte, la clarividencia para aceptarse y entenderse como el grupo que son. A León llegan este sábado (Espacio Vías. Apertura de puertas 20.30 horas) con todos esos deberes de la vida hechos y con la energía de un grupo que no tiene nada de banda en retirada. Porque resulta que los mimbres, es decir, las canciones, se han desgastado poco por el paso del tiempo. Incluso se diría, que sus hits lo parecen más en estos tiempos que en aquellos otros. Suena Azul o Que yo no lo sabía y lo que sí se sabe es que tenían una evolución musical hacia la riqueza sonora tan inminente que les llegó al poco de comenzar. Una revista especializada como Efeeme calificaba una de sus primeras canciones como post-punk y ellos, casi seguro que ya por entonces, se iban por rancheras o Bambino... Visto ahora se entiende, y que sigan en el tajo musical, también.

«Tenemos mucho que celebrar. Tenemos muchas fechas emblemáticas, como 25 años de Azul. La verdad es que vivimos momentos que nos piden que echemos la vista atrás y tengamos muchas ganas de tocar. La gira está siendo de muchos conciertos y muchas ciudades y eso nos gusta», relata Cascán en perspectiva de cómo están viviendo estos tiempos. «Shuarma (voz del grupo) está espectacular», advierte, «y nos sentimos en plenitud. Si algo bueno tiene la madurez es que ganas en ser más consciente de las cosas. También más responsable, pero compensa», relata.

Dice el en este caso portavoz de Elefantes que no reniegan para nada de los años jóvenes, pero la experiencia les sirve de todo, incluido ver la música desde una mirada mucho más amplia. Y puede que sonar a muchas cosas pueda ser la clave. «Puede que sí. Nosotros empezamos haciendo pop-rock, con influencia anglosajona. Y de Bowie, de Lou Reed. Pero empezamos pronto a ver que había ciertas cosas que se podían hacer si te librabas de la presión de lo anglosajón. Era como soltar lastre», remarca, en el sentido además de que siendo mediterráneos tenían un filón melódico más que aprovechable y que lo demuestran grupos de allí posteriores a ellos que han obtenido respeto y el prestigio. Aunque también hay que decir que Elefantes pertenecen a los grupos en los que la actitud rock es fundamental. Esa potencia escénica junto a sus canciones más emblemáticas también les permite decir que han gozado de buenas críticas de los expertos que no miran las listas de ventas. «Aunque nos hayamos sentido outsiders o en tierra de nadie luego hemos visto que artistas a los que admiramos nos han mostrado su cariño. Lo de Elefantes y amigos, de hecho, vino por esa razón», explica Julio Cascán. «Estamos vivos y con ganas de ir a León. Nos gustan estos conciertos». Una amenaza más que recomendable.