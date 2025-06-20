La muerte en Venecia de un artista leonés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Retrató los cálidos atardeceres en Venecia —donde le sorprendió la muerte— y los fríos amaneceres del mar asturiano. El artista leonés Elías García Benavides, que había decidido repartir su vida entre la ciudad de los canales y Oviedo, falleció el martes de manera repentina.

En octubre expuso en la Sala Provincia del ILC casi noventa pinturas de pequeño, mediano y gran formato, entre ellas un gran tríptico, en la muestra titulada Tránsito. García Benavides, uno de los artistas leoneses con mayor reconocimiento internacional, «sus aportaciones han sido destacadas no solo en el ámbito de la pintura, del grabado, de la ilustración o de la edición de libros de artista, sino también del diseño gráfico», explicó entonces Luis García, director de exposiciones del ILC. Elías García Benavides nació en León en 1937 y desde niño mostró un gran interés por el dibujo y la pintura, consiguiendo, con quince años, una beca de la Diputación Provincial para estudiar Bellas Artes en la madrileña Academia de San Fernando. García Benavides era un referente del arte abstracto y del diseño gráfico. Comenzó su carrera artística como dibujante en la agencia publicitaria Brun y, desde entonces, fue creciendo como artista. Trabajó técnicas pictóricas como el acrílico, el pastel y la acuarela, aunque también se adentró en la producción de obra gráfica. Además, realizaba unos singulares libros —su mujer hacía el papel de forma artesanal—, donde plasmaba su gusto por un intenso cromatismo y un refinado estudio de las texturas.