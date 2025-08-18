Mitos leoneses Lancia arriba Lancia abajo

El artista creando. Hay un momento del día en la calle donde vive Toño Benavides, no se sabe si dos, tres, cuántas veces al día será... que se ve saliendo del portal a alguien que es él, pero que, seguro, mantiene la conexión con lo que ha dejado arriba, reposando lo que dibuja. Camina hacia un lado o hacia otro y a los pocos minutos vuelve. ¿De dónde? Viene seguro de imaginar mentalmente alguna solución a alguna ilustración o lo que esté haciendo. Y no tiene pinta de artista torturado, sino cara de encontrarse a gusto en la ensoñación de la creación. Un tipo con estilo. Dibuja, ilustra, pinta, es narrador visual, Toño Benavides tiene la capacidad creativa de acompañar un relato largo o una noticia instantánea en los medios con los que colabora. Y tendrá su propia mitología. Y la que ahora ocupa, que es la leonesa y que se verá como exposición en la Panera del Monasterio de Santa María de Sandoval en Villaverde de Sandoval, en una muestra que se inaugura mañana 19 de agosto bajo el título de Mitología leonesa, en un acto que tendrá lugar a las 20.00 horas, y que se podrá ver hasta el 26 de octubre.

Definían desde el Instituto Leonés de Cultura Mitología leonesa como «un gran panteón dedicado a la mitología popular de las comarcas leonesas» creado por uno de los ilustradores más destacados, laureados y prolíficos de León, pero también a nivel nacional, habría que añadir, como es Toño Benavides. La muestra, ya expuesta, está organizada por el Departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura, con el director del citado departamento y comisario de la exposición, Luis García Martínez; y el coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo.

«La tradición oral de León es muy rica y variada —recuerda Luis García— y, desde hace años, Benavides viene estudiando, analizando y profundizando en ese tema para emplearlo como recurso plástico, tomando como punto de partida investigaciones de gran calado intelectual, caso del magnífico trabajo de José Luis Puerto «Leyendas de tradición oral en la provincia de León», complementado al mismo tiempo con un amplio trabajo de campo».

Por su parte, el propio Benavides señala que la tradición oral de nuestras comarcas «es tan diversa, la nómina de personajes o el conjunto de emociones que se derivan de las historias legendarias propias del territorio leonés resulta tan rico, que cualquier acercamiento, ya sea desde el punto de vista etnográfico o como proyecto artístico-literario, ha de resultar necesariamente parcial». «De todos modos, el tema era demasiado sugerente como para resistirse a trabajar sobre él, en este caso mediante el dibujo: una disciplina artística directamente relacionada con la intención de comunicarse por medio de la expresión gráfica; de ahí su carácter esencialmente narrativo-descriptivo, su necesidad de trazar diseños reconocibles para representar objetos de forma eficaz —reflexiona-. El dibujo es, ante todo, un arte para contar».

En concreto, las figuras, motivos, animales, colectivos o personalidades legendarias incluidas en la exposición «Mitología leonesa» son el lobo, L»Uyucón o gigante de Carpurias, la Vieja del Monte, la mujer serpiente, el topo de la Catedral, Santa Brígida, la xana del lago de Carucedo o xana Carisia, la mujer lobo, los moros legendarios, los remolinos de brujas, la mora hilandera, las brujas y el agua, el aquelarre leonés, las sirenas de Valdetuéjar, el cuélebre, la Tarasca, el basilisco, el alicornio, los campaneros, Camuñas/ El Espantullo, la culebra, vírgenes, la Güeste, los renubeiros, Doña Urraca, el Teleno (Marti-Tileno), el grajo, la Dama de Arintero y Anabella de León. Toño Benavides nació en León. Ha trabajado en el ámbito de la ilustración, el cómic y la viñeta gráfica en el León de finales de los años setenta y de los ochenta, que presentaba un ambiente cultural intensamente libre, creativo, dinámico y multidireccional. Tiene lugar entonces el fin de la dictadura, la libertad de expresión, el CCAN como núcleo de encuentro y diálogo de un crisol variopinto de tendencias, el feminismo reivindicativo, el compromiso de izquierdas, la aportación del Cine Club y la vertiente cinematográfica con Ursi entre otros.