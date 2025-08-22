Tras varios días con dudas sobre la realización de la tercera edición de la Feria del libro del Western que tiene lugar en San Feliz de Torío, debido a los incendios que asolan la provincia, finalmente el oeste volverá a ser el género literario, cinematográfico y musical favorito del fin de semana, sumado a actividades de todo tipo en torno a La Casona y Factor Espacio San Feliz, ese lugar que gestiona el editor Héctor Escobar y que lejos de ser el sitio de su recreo lo ha convertido en el de todos. Por eso, entre otras razones, se decidió que se celebrara la cita. Gonzalo González Laiz, crítico de cine de Diario de León y un todoterreno de la cultura, ejercerá de pregonero. «Esta decisión la tomamos porque desde Factor Espacio San Feliz entendemos que debemos seguir realizando actividades que generen entusiasmo e ilusión a los habitantes de estos territorios que por desgracia habitan en el olvido», sugiere Héctor Escobar. En definitiva, el oeste está en Factor, reza el lema como homenaje a los leoneses Deicidas y su grito reivindicativo «el oeste está en León».

De esta manera, hoy viernes a las 19.30 horas dará el pregón en Espacio Factor Gonzalo González Laiz, y que presentará al público sus dos últimos libros La quimera del oro, y El universo de Paul Newman.

El sábado 23, desde las 12.00 horas hasta las 21.00 horas se cuenta con la presencia de Joseba del Valle (Asociación Sad Hill), que hablará de Leone, Morricone y Simi, y la resurrección del Spaguetti Western, a las 12.30 horas. Posteriormente habrá un concierto de música country a cargo de Red Roosters, a las 13.30 horas. A las 17.00 horas, Jon Bilbao presentará Matamonstruos, y a las 18.00 horas habrá una sesión country, rockabilly y hillbily a cargo de Rob B. Bop. Durante todo el día, foodtruck y la presencia de las editoriales Malastierras, Valdemar, Dirty Works, Sajalín y Pez de Plata, así como La Cigua R&R Clothes darán el lustre western a la jornada del sábado.

Gonzalo González Laiz, lleva más de veinte años ejerciendo como profesor de Lengua y Literatura en diversos institutos de la provincia de León. Ha impartido diversos cursos de formación para profesores, tanto presenciales como a distancia, relacionados con el cine. De entre sus publicaciones podemos destacar varias Guías para ver y analizar películas en la colección de las editoriales Naullibres y Octaedro. Como crítico de cine colabora en el Diario de León y en Onda Cero León. Ha participado como ponente en varios cursos de la Universidad de León, con la que colabora como investigador. Además, es uno de los administradores de la web www.archivo007.com, dedicada al personaje de James Bond, verdadera debilidad y pasión personal.

Joseba del Valle, (Asociación Cultural Sad Hill y Presidente Asociación Cultural Carlo Simi) representa lo que cuentan como un sueño que comenzó en 2014: recuperar los escenarios cinematográficos de los sets de rodaje en la provincia de Burgos del film El bueno, el feo y el malo. No solo lo hemos logrado sino que hemos realizado un documental que lo refleja, junto a grandes como Clint Eastwood o Ennio Morricone. A día de hoy seguimos trabajando para que el lugar de la escena final sea reconocido por Patrimonio Cultural BIC (Bien de interés cultural), lo cual sería el primer lugar que logra dicho galardón por motivos cinematográficos.

Tras más de una década de esfuerzo dedicado a recuperar y preservar el icónico set de rodaje de la escena final de El bueno, el feo y el malo (el Cementerio de Sad Hill), hemos dado un paso más ambicioso. Nos hemos transformado en la Asociación Cultural Carlo Simi, con el firme propósito de impulsar la creación del Museo Carlo Simi-Sad Hill. Este proyecto rinde homenaje a Carlo Simi, el genio creativo detrás del diseño del Cementerio de Sad Hill y de otros emblemáticos escenarios de la época dorada del cine, cuando los sets se construían con una autenticidad que hoy nos sigue maravillando.

En 2025, verá la luz el Museo Carlo Simi-Sad Hill, un logro que corona diez años de pasión.