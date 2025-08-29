Fonseca eleva la riqueza del órgano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La mezzosoprano e instrumentista colombo-española, Ana María Fonseca Núñez, fue la encargada de inaugurar este lunes la VII edición del Curso Internacional de Órgano Ibérico de Santa Marina del Rey. La iglesia parroquial se llenó de un público ansioso por presenciar el fascinante diálogo musical que la artista planteó entre el órgano ibérico y el repertorio hispanoamericano. Un puente sonoro entre el barroco jesuita y las tradiciones populares.

El alcalde del Ayuntamiento de Santa Marina del Rey y diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible de la Diputación de León, Francisco Javier Álvarez, dio la bienvenida a la nueva edición, señalando que «seguimos comprometidos con este curso que cada vez atrae a más espectadores y que ya se sitúa en el panorama internacional dentro del ámbito musical. Es vital para nosotros ya que sirve para poner en valor nuestro patrimonio artístico y cultural, en este caso, el órgano ibérico de nuestra iglesia parroquial».

La transmisión cultural entre España e Hispanoamérica desde la época virreinal fue eje central de este concierto, donde antes de comenzar, el director del curso, Miguel Ángel Viñuela Solla, resaltó «la importancia histórica de estos instrumentos en la evangelización y su adaptación en América, donde se desarrollaron y se mezclaron con las tradiciones locales». Viñuela también reconoció la labor comunitaria e institucional en la preservación y divulgación del instrumento y agradeció a quienes han hecho posible esta tradición.

Ana María Fonseca es especialista en música antigua y completó sus estudios en la Schola Cantorum Basiliensis. Como instrumentista y cantante, ha actuado en escenarios de renombre como la Berlin Philharmonie, el Teatro Colón de Bogotá, el Bachfest de Leipzig o el Festival de Cartagena. Su trabajo como investigadora se ha centrado en la historia de la música colonial hispanoamericana.

La intérprete ofreció un programa bajo el título Sones Mo Órgano. Un concierto que homenajeó la historia musical compartida entre España e Hispanoamérica. El público pudo escuchar piezas destacadas como Suspiros Endechas.