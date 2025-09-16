RTVE acuerda retirarse de Eurovisión 2026 si participa Israel

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López, en una imagen de archivo. EFE/ Mariscal.

El Consejo de Administración de RTVE ha acordado este martes la retirada de la delegación española en el festival de Eurovisión 2026 si participa Israel.

España se convierte así en el quinto país en anunciar su retirada si participa Israel, tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

Sería, además, el único país de momento en adoptar tal decisión de los que integran el llamado 'Big Five' (junto a Italia, Francia, Reino Unido y Alemania) por constituir el principal soporte económico de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Según un comunicado de RTVE, la medida se ha tomado a propuesta del presidente de la corporación, José Pablo López, por mayoría absoluta, con diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

RTVE también ha informado de que esta decisión adoptada por el Consejo de Administración "no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición".

El pasado mes de julio, en la Asamblea General de la UER, RTVE ya pidió abrir debate sobre la presencia de Israel en la próxima edición de Eurovisión.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya planteó esta posibilidad en mayo tras la última edición del festival al defender que Israel fuera apartado del certamen musical, como se hizo con Rusia, y de otros eventos similares.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, dijo ayer: "Si no logramos expulsar a Israel de Eurovisión, España no debe participar". "Los eventos culturales y deportivos no deben blanquear el genocidio", afirmó Urtasun.

Desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y 'Estando contigo', España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión y es uno de los diez países con más participaciones, 64 (en 2020 no hubo programa por la pandemia de covid-19).