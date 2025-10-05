El Monoloco repite éxito

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

No falla. El Monoloco siemprecierra con éxito cada convocatoria. El Campo Hípico acogió ayer, desde las cuatro de la tarde, a más de 13.000 espectadores. No importa el cartel, porque edición tras edición, el Monoloco suma y sigue. Un auténtico maratón de música, con un escenario por el que desfilaron el cantante gaditano Abraham Mateo, el rapero Morad, D. Valentino, Michenlo, Lucho RK y Alex Martini, una mezcla de música urbana, trap, reguetón y sonidos latinos. Con la avenida del Parque cortada, para facilitar el acceso a esta gran fiesta, los espectadores que se embarcaron en la nueva 'quedada' del Monoloco se lo pasaron en grande. Un festival que surgió de dos estudiantes hace tres años. «El Monoloco se consolida así como una propuesta musical de referencia nacional, ya avalada por miles de asistentes, y que suma a las actuaciones otros atractivos, como zonas interactivas y experiencias inmersivas», según los organizadores.