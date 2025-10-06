León reclama las 53 grandes joyas de Urraca

Era «fuerte, guapa y luchadora». Así describe el escritor y médico José María García Osuna a Urraca I, la primera mujer en ostentar el título de «emperador». Odiada y maltratada por la historia, el Museo de León planea dedicarle una gran exposición en 2026, cuando se cumplen 900 años del fallecimiento de la primera soberana de la historia europea que accedió al trono por derecho propio.

Pallarés ha pedido en préstamo 53 obras a 23 instituciones españoles, entre ellas el Museo del Prado, y cuatro internacionales —cuyo transporte a León superará los 326.000 euros, según el anuncio de licitación—. El Ayuntamiento de León prepara un programa cultural que incluye Reina ella. Visión y acción de Urraca I, exposición que podrá visitarse del 6 de marzo al 7 de junio en el Museo de León. Hija de Constanza de Borgoña, segunda esposa de Alfonso VI, fue uno de los personajes más sorprendentes de la monarquía leonesa, una soberana que no solo se enfrentó a la iglesia y a los nobles, sino a su propio marido. Una figura clave para valorar el liderazgo femenino en la Historia.

El Museo del Prado atesora una espléndida colección de retratos de monarcas leoneses. En 1847 Isabel II encarga a José de Madrazo, director del Real Museo, el proyecto de inmortalizar a todos sus antepasados. Fue una de las empresas artísticas más ambiciosas del panorama museístico europeo de su tiempo. La pinacoteca nacional conserva una larga lista de cuadros de los monarcas leoneses, como el de García I, obra de Mariano de Roca o el de Urraca I, realizado por Carlos Múgica. El retrato de Fernando I fue realizado por Antonio Maffei, pintor de origen francés que trabajó en España y que se especializó en retratos de miembros de la realeza y de la aristocracia. Isidoro Santos Lozano Sirgo inmortalizó a Ordoño II, Ordoño III, Ordoño III, Fernando II, Ramiro I y Bermudo I.

El consistorio de San Marcelo tiene su propia galería real: 37 retratos —dos en paradero desconocido— realizados entre 1890 y 1893 por el artista José María Rodríguez de Losada.

No solo pinturas

La responsabilidad científica de la exposición de Pallarés está a cargo del leonés Gerardo Boto, profesor en la Universidad de Gerona, y José Alberto Moráis Morán, de la Universidad de León, ambos comisarios del proyecto. Reunirán algunas de las obras más destacadas de la época (finales del siglo XI y las tres primeras décadas del XII en el entonces Reino de León) pertenecientes a importantes colecciones y museos españoles e internacionales. La muestra abarcará desde pinturas a esculturas, así como numismática, grabados, manuscritos, textiles, orfebrería y esmaltes. Una pequeña colección de tesoros.

El discurso expositivo pretende revalorizar la herencia histórica, monumental y artística de un reinado que fue decisivo, entre otras razones, para la implantación de la orden benedictina de Cluny, para la expansión del arte románico y para el desarrollo del Camino de Santiago.

Casada con un neurótico

En una Europa medieval donde se contempla con desconfianza y rechazo que una mujer ocupe un trono —ser reina se reducía a ser consorte o regente—, Urraca I (1081-1126), conocida como La Temeraria, sucederá a su padre, Alfonso VI. Tuvo que casarse por razones de Estado con el conde Raimundo de Borgoña, quien fallecería en Grajal de Campos el 20 de septiembre de 1107, con 37 años de edad; ella tenía 26 años. De este matrimonio nace el heredero al trono, Alfonso VII el emperador de León.

Entonces se torna nuevamente necesario otro matrimonio para asegurar el linaje y por las presiones de la poderosa curia regia legionense. El elegido es uno de los varones regios más destacados del momento, aunque «su psique no está a la altura de su fuerza física y de su poderío militar», según el médico García Osuna. Se trata del rey Alfonso I el Batallador de Aragón y de Pamplona, «un neurótico palpable».

Tras su divorcio, la reina leonesa mantendrá relaciones amorosas plenas y satisfactorias con el conde Pedro González de Lara, con el que tendrá dos hijos documentados: Elvira Pérez de Lara y Fernando Pérez «Furtado», llamado así porque le fue «hurtado» su derecho al trono imperial legionense.

Urraca falleció a los 45 años en Saldaña de sobreparto o fiebre puerperal y está enterrada en el Panteón de Real de San Isidoro.