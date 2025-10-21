El Auditorio de León se llenará de cisnes

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ballet de Kiev regresa al Auditorio Ciudad de León con doble «menú». Hoy subirá al escenario El lago de los cisnes, a las 20.00 horas (entradas a 40 euros) y mañana pondrá en escena, a la misma hora, La bella durmiente. Tras el gran éxito de las giras del Ballet de Kiev de 2022 a 2024 por España, que han quedado marcadas en la memoria con la tinta roja que, con trazo grueso, describe la tragedia que se vive en Ucrania, nuevamente recorre los escenarios más prestigiosos de España. El lago de los cisnes es uno de los ballets más famosos y queridos de todos los tiempos. Compuesto por Piotr Ilich Tchaikovsky entre 1875 y 1876, cuenta la historia del príncipe Sigfrido, quien se enamora de la princesa Odette, convertida en cisne por el malvado hechicero Von Rothbart.