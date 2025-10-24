Nesscarbon: todo al folk en el Black Bourbon

Con Los Villanos empezó todo. Cuenta la leyenda que Club Negro, grupo leonés a caballo de los 80 y 90 y que tuvo su repercusión, fichó a Senén Villanueva para darle más brío a un repertorio que requería de más guitarras. Al otro lado del escenario, Mario Álvarez fichó, por ejemplo, por Cooper para que su Les Paul aportara la fuerza necesaria para convertir en invencibles las joyas pop de Álex Díez. Pero resulta que hay otros mundos y ambos también quieren estar en ellos y lo hacen bajo la fórmula de Nesscarbón, dúo folk, por ser conciso, que llega este sábado al Black Bourbon. 21.00 horas, apertura de puertas para dar comienzo a las 22.00 horas con entradas a 8 euros anticipada, y 10 en taquilla.

Nesscarbon es más que una coincidencia aunque tenga aspecto de terapia de dos, que se dejan llevar por su buen gusto, por cantar bien a dos voces, hacer sonar una armónica o que las acústicas dominen en la idea musical. Y así lo harán en el Black Bourbon, ese lugar donde con Patry al frente, chica aplicada, todo está en orden e informado con la programación rematada hasta fin de año.

Por su parte, Mario y Senén llegan a su particular Thelma y Louise para emprender un viaje por las carreteras musicales que les alimentaron y que aún les emocionan. Sin necesidad de estrellarse, en definitiva, sino disfrutar.

Y darle salida a temas propios, inéditos y de bandas ya extintas como Los Popels, Radiocrash y Los Villanos, precisamente esta última en donde coincidieron tocando. Folk con espíritu pop-rock es la fórmula.