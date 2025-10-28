¿Cuál es la palabra que mejor define el español de Castilla y León? La RAE ya busca la respuesta

La muestra “Palabras Panhispánicas” invita al visitante a reflexionar sobre su relación con el idioma y a proponer una palabra que represente el español que se habla en Castilla y León.Getty Images

¿Puede una sola palabra encapsular cómo se habla en Castilla y León? Esa es la pregunta que plantea la exposición 'Palabras Panhispánicas', una iniciativa que recorre los matices del español a través de las 22 academias de la lengua en el mundo hispano y que ha llegado al Palacio de la Isla de Burgos, sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

El español en Castilla y León: una pluralidad que se escucha y se escribe

La riqueza del español que se habla en Castilla y León no solo está en su historia como cuna del castellano, sino también en su presente, que recoge acentos, usos y términos que se resisten a desaparecer. Es en este escenario donde el proyecto 'Palabras Panhispánicas' cobra una dimensión aún más potente: no se trata solo de mirar al idioma desde la norma, sino desde la gente que lo usa, lo moldea y lo transforma cada día.

En este sentido, iniciativas como el hilo viral #Palabradeldía son sintomáticas de un interés creciente por recuperar la identidad lingüística local.

La exposición 'Palabras Panhispánicas' invita a reflexionar sobre qué palabra resume mejor el español de Castilla y León, como ya han hecho otros países. La Real Academia Española y las 22 academias hermanas han escogido términos que reflejan la idiosincrasia de sus hablantes: sínsoras ha sido la palabra elegida por Puerto Rico, Teporingo por México, Tuani por Nicaragua, Mangú por República Dominicana, chamo/chama por Venezuela y al tiro por Chile. También destacan pura vida en Costa Rica, brequar en Estados Unidos, totora en Ecuador, añingotarse en Panamá, capear en Guatemala y asere en Cuba, por citar algunas. Cada palabra no solo define un uso lingüístico, sino que condensa una forma cultural de entender el mundo.

Cada una de las palabras seleccionadas en la muestra va acompañada de una imagen conceptual creada por el diseñador Fernando Díaz San Miguel, quien ha interpretado visualmente el espíritu de cada término. En Castilla y León, la exposición no se quedará solo en Burgos: recorrerá las distintas provincias de la comunidad, invitando a la ciudadanía a proponer una palabra que represente su forma de hablar el español. Se elegirá una palabra por provincia y, entre las más repetidas, se determinará cuál define con mayor precisión el castellano que se habla en esta tierra. Una de esas palabras, a su vez, será la que represente a España en el conjunto de la exposición, completando así el mosaico panhispánico junto al resto de academias del español en el mundo.

Esta consulta popular no terminará en las salas de exposición. Una segunda fase llevará el proyecto a la calle a través de una muestra urbana, que buscará ampliar la participación ciudadana y consolidar la palabra definitiva del español de Castilla y León.

Durante la inauguración, Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural, subrayó el valor identitario del lenguaje: «Cada palabra recoge una forma de mirar el mundo, y aquí tenemos el privilegio de hablar el español donde nació, con una enorme riqueza léxica que merece ser escuchada y preservada.»

Una palabra que nos representa: entre lo emocional y lo colectivo

Al proponer a cada país de habla hispana una palabra que lo represente, invita también a Castilla y León a elegir la suya. El ejercicio, que podría parecer meramente simbólico, se transforma en una oportunidad para reflexionar sobre el idioma como identidad. ¿Optaríamos por una palabra antigua, como homenaje a las raíces? ¿O por una expresión cotidiana que nos una en el presente?

Más allá del carácter expositivo, la experiencia se convierte en una invitación directa a la ciudadanía: ¿Qué palabra escribirías tú para definir cómo hablamos aquí?