La Junta programa 706 actividades culturales este mes

La Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León ha progrmado para este mes 706 actividades en la red de centros de la Comunidad, entre los museos autonómicos y provinciales, bibliotecas y archivos, Musac, Museo de la Minería y la Siderurgia de Sabero, Palacio Quintanar, Filmoteca y otros centros de referencia.

La programación incluye 59 exposiciones temporales; 39 visitas guiadas; 82 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 59 actividades musicales y conciertos; 161 espectáculos de teatro y artes escénicas; 36 ciclos de cine; 40 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 205 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Además, se suman 25 actividades que se podrán disfrutar de forma online.

La exposición EsperanZa, de Las Edades del Hombre, que acogen la iglesia de San Cipriano y la Catedral de Zamora, reúne 85 obras destacadas de artistas como El Greco, Goya, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Zurbarán, Berruguete o Salzillo.

El Musac acoge a partir del día 8 la exposición Yoko Ono. Insound and Instructure, que muestra la relevancia y trascendencia de la obra de esta artista pionera del arte conceptual y participativo, el cine experimental y la performance, música y activista por la paz mundial.

En el Museo de León, en el edificio Pallarés, se puede visitar la exposición Proyectos fotográficos, de José María Álvarez. En el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero, todavía se pueden visitar las exposiciones MinerIA y Fósiles de Castilla y León. Colección Juan Antonio Álvarez.

También destaca en la agenda el encuentro AR-PA Turismo Cultural 2025 y la Feria Internacional de Turismo de Interior, Intur 2025, que se celebrarán de forma simultánea, del 13 al 16 de noviembre, en Valladolid, con propuestas y actividades de interés para todos los amantes de la cultura, el patrimonio y el turismo.

El Museo de la Evolución Humana acogerá, a partir del día 10, la exposición Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea.