Kallifatides elige León para presentar libro

El escritor de origen griego Theodor Kallifatides presentará en León su última novela, Una mujer a quien amar (Galaxia Gutenber) el día 16 en la Casona de San Feliz de Torío. Además de León, Kallifatides solo presentará el libro en Girona, Zaragoza, Madrid y Cartagena. Una mujer a quien amar, una novela sensible y emocionante, tiene dos protagonistas, Olga y el autor. Se conocieron muy jóvenes, Olga tenía diecinueve años y Theodor Kallifatides pocos más. Su amistad duró más de tres décadas. Sobrevivió a amores y desamores, divorcios y pasiones, largas separaciones y trabajo duro. Un día Olga llama a su amigo porque quiere verle. Le dirá que padece una enfermedad incurable. En este libro sencillo y profundo a la vez, Kallifatides erige una lápida en memoria de su amiga. Repasa los recuerdos, los encuentros, los sentimientos y las reflexiones que le despierta su relación a lo largo de los años, sobre todo durante la enfermedad de Olga. A veces se le saltan las lágrimas y a veces no puede dejar de reír. Kallifatides ha publicado más de cuarenta libros de ficción, ensayo y poesía traducidos a varios idiomas. Nació en Grecia en 1938, y emigró a Suecia en 1964, donde consolidó su carrera literaria. Ha traducido del sueco al griego a grandes autores como Ingmar Bergman y August Strindberg, así como del griego al sueco a Yannis Ritsos o Mikis Theodorakis. En 2024 Galaxia Gutenberg publicó su trilogía de la guerra, compuesta por las novelas Campesinos y señores, El arado y la espada y Una paz cruel.