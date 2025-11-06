Ármaga reúne a sus artistas ‘multipletóricos’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La galería leonesa Ármaga presenta la exposición colectiva Multipletóricos, donde artistas emergentes y consagrados se reúnen para abordar la multiplicidad de la obra de arte. Este mes la galería ubicada en Alfonso V se convierte en un espacio de diálogo entre diferentes perspectivas y disciplinas artísticas, ofreciendo al público una experiencia única. Vivimos en una época en la que las imágenes se multiplican sin cesar. Algo que no ha cambiado, pese a los avances tecnológicos, es su reproducción física, su impresión, realizada de manera controlada: numerada y firmada por el artista. Muestra de ello es esta exposición colectiva, en la que se exhibem algunas de las joyas guardadas en el fondo de la galería que no habían sido expuestas con anterioridad, incluyendo tanto obras gráficas como fotografías.

La exposición se centra en tres disciplinas: fotografía, obra gráfica o grabado y escultura. Conviven gracias a un montaje que intenta recrear cualquier espacio cotidiano (despacho, habitación, sala de estar…) en el espacio expositivo, pero respetando un ritmo y una colocación coherente. En fotografía hay obras de Amando Casado, Belén Sánchez Campos, Carlos González Sánchez, Casimiro Martinferre, José Ramón Vega, Julia Liébana y Ramón Isidoro. En obra gráfica, Ármaga expone obras de Amancio González, Antón Lamazares, Antonio Saura, Antoni Tàpies, Begoña Pérez Rivera, Castorina, Conrado Zurdo, Cristina Ibáñez, Daniel Verbis, David Colinas, Eduardo Chillida, Eduardo Vega de Seoane, Esteban Tranche, Javier Fernández de Molina, Joan Miró, José de León, José Luis Casas, Juan Carlos Mestre, Lucio Muñoz, Martin Hanoos, Miguel Escanciano, Mónica Jorquera, Monir, Pablo JeJe, Paco Chamorro, Pedro Castrortega, Pelayo Ortega, Rafael Hernández y Tadanori Yamaguchi. Y en escultura hay obras de Amancio González, Carlos Cuenllas, Ernesto Knorr, Jonathan Notario, Marta Flo, Pablo Maojo y Yamaguchi.