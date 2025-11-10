Ruy Vega presenta el jueves en el ILC su libro sobre libros y autores leoneses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El escritor berciano Ruy Vega presentará este jueves día 13 de noviembre a las 19.30 horas, en el Instituto Leonés de Cultura (ILC), su último libro, Lecturas de un alma vagabunda, donde realiza un recorrido por los últimos 7 años de literatura leonesa.

El autor estará acompañado por la escritora de origen cubano y afincada en León, Rosa Marina González-Quevedo. Lecturas de un alma vagabunda (Editorial Cuadranta) es un recorrido único por parte de la literatura leonesa más destacada de los últimos años. Bajo la mano de Ruy Vega y a través de las cartas que un hijo escribe a un padre que ya no está, el autor desgrana de una forma original, libro a libro, algunos de los ejemplares más destacados de sus autores y autoras más representativos.

Autores como Noemí Sabugal, Julio Llamazares, Luis Artigue, Manuel Cuenya, Valentín Carrera y Manuel A. Morales, entre otros, forman parte de este epistolar recorrido por la creación de los últimos años de la provincia.

Ruy Vega es autor de cinco novelas de ciencia ficción, El proyecto Dream (2015), La señal (2017), Herederos del universo (2019), La última misión Apolo (2022) y Terror en Ávalon (2024). Además, ha colaborado en diversas publicaciones y es coautor de varios libros, destacando el libro publicado con motivo de la entrega de los premios de la Asociación Española de Críticos Literarios en Villafranca del Bierzo (2018), Fuera de guion (2018), Escritores por Ciudad Juárez (2020), Misterio en El Bierzo (2021), Mitorama (2021), Bierzo criminal (2022), La cara oculta del museo (2022), Bierzo fantástico (2023), Llume (2023) y El Bierzo en silencio (2024), entre otros. Colabora habitualmente con distintos medios de comunicación, en los que participa con reseñas literarias y críticas de cine.

En El proyecto Dream, citada novela fantástica del autor ponferradino, Ruy Vega se centra en una historia de de amistad, del valor de saber ser diferente frente a los convencionalismos y de la búsqueda de la felicidad, por encima de todo, que nació con una pregunta muy simple: «¿Qué me pasa?».