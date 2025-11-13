Balle de Scapa lleva a ARPA el poderío de los retablos leoneses

La Asociación Cultural Balle de Scapa da un paso más en su empeño no sólo por preservar el valor de los retablos renacentistas del este de León sino fomentar su conocimiento. Un ejercicio que apareja el desarrollo sociocultural y turística de esta zona de la provincia, que asociada a la España vacía encuentra aquí gracias a sus impulsores, como Jesús Revilla, actividad y esperanza. Y en esta línea llega que la Asociación Cultural Balle de Scapa lleve la Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León a Arpa, que es la feria que se desarrolla en Valladolid estos días y que tendrá su espacio en el pabellón 3 de la feria vallisoletana.

Según señalan los responsables de la asociación, dentro de los actos, mañana 14 de noviembre a las 12.30 horas en la sala Camino de Santiago tendrá lugar una charla sobre La Escuela Juniana Leonesa y la presentación de la página web rutadelosretablos.es.

Todas acciones son fruto de la colaboración con la Fundación Santa María la Real y al apoyo de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. De hecho, a la vez sigue la exposición itinerante de la Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León, ahora en Palencia y el día 18 de noviembre a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública de Palencia, tendrá lugar una conferencia de José María Vicente, director del Museo Campos del Renacimiento de Palencia. En lo que respecta a Arpa, la Asociación Cultural Balle de Scapa promocionará la Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León del 13 al 16 de noviembre.

La página web servirá para dar a conocer al detalle aspectos destacados como son el hecho de que los diez retablos que forman esta ruta no son solo obras de arte: son testigos de una época de esplendor en la que el mundo rural leonés abrazó las formas del Renacimiento con un lenguaje propio. Realizados a lo largo del siglo XVI, constituyen uno de los conjuntos más representativos del arte renacentista en Castilla y León fuera de los grandes centros urbanos.

La Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León es un itinerario artístico, cultural y espiritual que conecta diez pequeñas localidades rurales a través de una herencia excepcional: diez retablos del siglo XVI ubicados en iglesias parroquiales de gran valor. En poco más de 75 kilómetros, la ruta recorre las comarcas de la Tierra de Campos Leonesa y la Montaña Oriental de León, uniendo los pueblos de Vallecillo, Gordaliza del Pino, Sahagún, Joara, Celada de Cea, Valdescapa, Villaselán, Valdavida, Cistierna y Yugueros.

En 2025, la ruta da un paso adelante con la aprobación del «Proyecto de Gestión y Desarrollo de la Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León», promovido en conjunto por la Fundación Santa María la Real y la Asociación Cultural Balle de Scapa y respaldado económicamente por la Junta de Castilla y León, en el marco de su convocatoria de financiación de proyectos de gestión de bienes de patrimonio cultural 2024-2025.

Los retablos que conforman esta ruta son testigos del esplendor artístico que vivieron estas tierras durante el siglo XVI. El auge del comercio de la lana con Flandes y las cosechas especialmente fructíferas permitió a estas comunidades rurales invertir en arte religioso como expresión de fe, poder y orgullo local. La cercanía del Monasterio de Trianos, centro dominico de gran influencia artística, favoreció la llegada de escultores y pintores destacados que dejaron su huella en estos templos.

Estas obras, muchas de ellas vinculadas a la llamada «Escuela Juniana Leonesa», reflejan la impronta del escultor Juan de Juni y sus seguidores. Aunque de factura y conservación diversas, en conjunto presentan un altísimo valor patrimonial, con estructuras típicas del Renacimiento.