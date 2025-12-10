De ‘La que se avecina’ a presentar libro en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El actor de La que se avecina está de gira. No promociona ninguna serie ni película, sino su primera incursión en la literatura, una novela que ha titulado Urraca, urraquita, urraquitita, que presenta, a las 19.30 horas, en la Fundación Sierra Pambley (entrada por calle Dámaso Merino, 2). La Feria de editores despide el 2025 con esta novela sobre una saga familiar, aderezada con toques de realismo mágico y publicada por la editorial independiente Dos Bigotes. Jaime Riba nació en Vera en 1992. A los 17 años se mudó a Granada para comenzar sus estudios de Bellas Artes. Siempre mostró una inclinación hacia la creatividad y, aunque adora la escultura y la pintura, finalmente decidió centrarse en el mundo de la interpretación. Con 22 años se trasladó a Madrid e ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Ese mismo año comenzó su trayectoria profesional, trabajando en musicales, obras de teatro y proyectos cinematográficos. Ha participado en producciones como Mamma Mía!, pero es conocido por el personaje de Giorgi en La que se avecina.