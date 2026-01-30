¿Qué hacer hoy en León? Cine, teatro... pero sobre todo música

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

VIERNES 30

LIBRO

«Amigos de anzuelos, agua y ramaje». Presentación en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura de la última obra de Eduardo García Carmon titulada Amigos de anzuelos, agua y ramaje. Se trata de un amplio repaso biográfico y memorístico (casi diccionario) sobre las decenas de los grandes pescadores de agua dulce que ha dado esta tierra y otras próximas y con los que el autor ha coincidido en tantos lances. A las 20.00 horas.

«Entre espigas de centeno». Presentación en Ponferrada del libro Entre espigas de centeno de María Ordoñez a las 19.00 horas en la sala Sonia Pacios de la Casa de la Cultura. El acto contará con la actuación de Arrancadeira.

MÚSICA

Luca Monachino. Concierto de piano del italiano Luca Monachino en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Luca Monachino, pianista, toca hoy en la Sala Eutherpe.dl

.Izeta y The Leper Colony. Izeta es una banda de pop alternativo procedente de Granada, ganadora del concurso Bandas Emergentes 2024. Su nuevo álbum, Todos los días, combina pop alternativo con toques nu-disco y un funk relajado. The Leper Colony es el nombre del proyecto iniciado por Ricardo Álvarez en los años 80 bajo formaciones como John o LaLa Heaven. Su música se mueve dentro del rock alternativo. Conciertos en la sala Black Bourbon a las 21.30 horas. Entrada: 8 y 10 euros.

IzetaDl

Ángel Stanichy. Stanichy presenta Por la hierba su álbum más introspectivo. Es su cuarto trabajo con un Stanich taciturno y poe´tico. Actuación en Espacio Vías. El concierto comienza a las 21.30 horas. La entrada anticipada cuesta 24 euros y en taquilla 28.

Ángel Stanichy.Dl

DONACIÓN DE SANGRE

Santa Marina del Rey. Donación de sangre en el consultorio médico de 16.00 a 21.00 horas.

CINE

'Eloy de la Iglesia, adicto al cine». Gaizka Urresti estará hoy en Astorga para presentar Eloy de la Iglesia, adicto al cine en el cine Velasco en colaboración con el Cine Club «Luz de Cine». La película esta nominada al Goya 2026 a la Mejor Película Documental. El director vasco participará en la presentación y el coloquio sobre la obra galardonada con el Premio a Mejor Documental Vasco en Zinemastea, la Semana del Cine Documental Vasco de Vitoria-Gasteiz. La proyección comienza a las 20.30 horas pero la sala abrirá media hora antes (a las 20 horas) para la compra de entradas, al precio habitual de 6 euros, para los no socios o socias. Las entradas ya se pueden adquirir en la web cinevelasco.es.

TEATRO

«Los yugoslavos». El Auditorio Ciudad de León abre la nueva temporada de 2026 con una obra de Juan Mayorga sobre la tristeza, el amor y el poder de las palabras. Los yugoslavos sube al escenario leonés con los actores Javier Gutiérrez, Natalia Hernández, Luis Bermejo, y Alba a las 20.30 horas, con Producciones Off y Teatro de La Abadía. El equipo artístico se completa con Jaume Manresa en la composición musical, Elisa Sanz en diseño de vestuario y escenografía y Juan Cornejo en iluminación. El precio de la entrada es de 20 euros.