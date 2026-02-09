Urraca se va de filandón

Publicado por Isamel García León Creado: Actualizado:

El próximo 13 de febrero, la Casa del Concejo de Villamejil será escenario de una cita muy especial con la historia, la cultura y la tradición. A partir de las 19:30 horas, se celebrará una nueva edición del Filandón de las Candelas, un encuentro ya arraigado en la vida cultural de la comarca que este año adquiere un carácter extraordinario y conmemorativo, al estar dedicado a la figura de doña Urraca de León, reina y emperatriz, cuando se cumplen novecientos años de su fallecimiento.

El acto está organizado por las asociaciones Rey Ordoño I y Amigos del Camino de Künig, con el apoyo de la Junta Vecinal de Villamejil, y presenta un programa cultural notable, en el que se combinan la música, la palabra y el diálogo, siguiendo el espíritu tradicional del filandón leonés, donde el relato compartido y la convivencia ocupan un lugar central.

La apertura del evento correrá a cargo de Saturio Aller y Tomás Álvarez, representantes de las entidades convocantes, quienes ofrecerán una breve salutación inicial antes de dar paso a los contenidos culturales. El comienzo del filandón estará marcado por la música, con un concierto del grupo Scherztrio León, formación integrada por Noelia Díez al piano, Laura Carbajo al violín y Claudia García a la flauta. Su intervención servirá para crear el clima adecuado para una velada en la que arte e historia se entrelazan.

DOÑA URRACA, PROTAGONISTA

A continuación, la palabra tomará protagonismo con la intervención del novelista José Pedro Pedreira, quien abordará la figura de doña Urraca de León, una de las mujeres más destacadas de la Edad Media peninsular. Hija y sucesora de Alfonso VI de León y de la reina Constanza de Borgoña, Urraca fue la primera emperatriz del continente europeo a comienzos del siglo XII, una mujer de enorme relevancia política en un tiempo dominado por los hombres. Pedreira, que acaba de publicar una novela histórica con la soberana leonesa como protagonista, ofrecerá una mirada literaria y documentada sobre su vida, su carácter y su legado histórico.

El programa continuará con la participación de Kiko Gallorojo, conocido cuentahistorias y músico especializado en instrumentos antiguos, que aportará una nota lúdica y evocadora, conectando la tradición oral con la música y el humor. Su intervención, como es habitual en el espíritu del filandón, invitará a la cercanía, la sonrisa y la participación del público.

El Filandón de las Candelas es una cita que aúna costumbrismo y cultura, y que se viene celebrando en Villamejil desde hace aproximadamente una decena de años, reuniendo a numerosos cepedanos procedentes de distintos puntos de la comarca. Cada edición se concibe como un homenaje a figuras, tradiciones o episodios relevantes de la historia y la identidad leonesa. El pasado año, el filandón estuvo dedicado a Cayetano Álvarez Bardón, autor de los Cuentos en dialecto leonés.

