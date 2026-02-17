Donde sí más da una piedra

Aquí sobra el típico de «menos da una piedra» y el que no respeta lo común porque no le encuentra propiedad. Tampoco hace falta ni el que no siente nada cuando ve que se desmorona el patrimonio de todos, ni el que compra el discurso individual de sálvese quien pueda. Hispania Nostra cumple 50 años y es cierto que gran parte de su actividad es sacar tarjeta roja al patrimonio cuyo estado ya sobrepasa lo ruinoso. Pero aporta más y lleva, por cierto, a mencionar a Promonumenta, por ejemplo, y todos aquellos que participan en facenderas y los que dedican tiempo para recuperar o rescatar lo que es de todos.

«Una pila baustismal usada como basurero». El molino de Seisón entra en la lista de la vergüenza». «Hispania Nostra mete en su Lista Roja al puente de Villafer». Son sólo titulares de Diario de León sobre la actividad de Hispania Nostra, pero dan reflejo de la alarmante dejadez que vive un país tan lleno de historia, monumentos, cultura, patrimonio.

Estos 50 años de Hispania se celebran no obstante con muchos logros y con el foco merecido al más alto nivel como ocurre en la exposición que ahora termina en el Museo de la Evolución Humana y de la que informa Ical. Así se sabe que el MEH acoge hoy martes, la última sesión del ciclo El valor del Patrimonio. 50 años de Hispania Nostra, organizado por Hispania Nostra, en colaboración con el Museo de la Evolución Humana. Bajo el título La restauración, conservación y difusión del patrimonio burgalés, la sesión aborda cómo mantener, contextualizar y divulgar el patrimonio para que siga siendo comprendido y cuidado por la sociedad.

Participan Consuelo Valverde Larrosa (Fundación Las Edades del Hombre) y Mario Alagüero Rodríguez (coordinador del centro ÍTACA de la Universidad de Burgos y CEO de Caronte Patrimonio). La moderación corre a cargo de la directora general de Hispania Nostra, Bárbara Cordero Bellas.

El Museo de la Evolución Humana (MEH), en colaboración con la asociación Hispania Nostra, organiza el ciclo El valor del patrimonio con tres encuentros que se desarrollaron en tres martes de febrero. Son sesiones que pretenden propiciar un diálogo constructivo para abordar la preservación de la cultura, revalorizar las obras que dejaron nuestros antepasados y mejorar el desarrollo económico y la autoestima de los ciudadanos que conviven con el ingente patrimonio cultural y natural que Burgos atesora.

Pasan posteriormente a la definición de Hispania Nostra como una asociación sin ánimo de lucro que cumple 50 años defendiendo, poniendo en valor y divulgando el Patrimonio Cultural y Natural que hemos acumulado en nuestro país a lo largo del tiempo. Colabora con personas, asociaciones e instituciones que persiguen los mismos fines en torno al Patrimonio y anima a todos los ciudadanos a que conozcan, respeten y defiendan su conservación.

Explicándose Hispania Nostra a sí misma, dice que «Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que trabaja desde el año 1976 en la defensa, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural y natural, al que considera como vector de desarrollo social y económico. Tiene como objetivo promover la participación social en las actividades de protección, conservación, difusión y disfrute por los ciudadanos de su herencia cultural y natural. Para ello lleva a cabo programas de vigilancia sobre patrimonio en peligro; de estímulo a las buenas prácticas; promueve la colaboración ciudadana entre instituciones públicas y privadas y participa en actividades de educación y promoción del valor social del patrimonio. La asociación considera un privilegio, pero también una responsabilidad, el que España sea uno de los países con mayor número de bienes incluidos en la lista de Patrimonio Mundial por la Unesco y el más reconocido por los Premios de Patrimonio Europeo / Premios Europa Nostra. Para contribuir a la conservación de este rico patrimonio, la asociación desarrolla diversos programas que pueden ver en esta web. Y avanza Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra, que «a lo largo de estos 10 lustros nuestra asociación se ha convertido en una referencia para la protección del patrimonio español; vinculada a las actividades, recomendaciones y normas europeas; con el afán de dar voz a la sociedad civil; estableciendo puentes con las instituciones públicas y con los responsables de preservar nuestra herencia cultural y natural. Hispania Nostra es hoy una institución indispensable en la conservación del patrimonio».