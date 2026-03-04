Diario de León

El 'Sostener el cielo' de Fernando Conde

Fernando Conde, autor de 'Sostener el cielo'.

Pacho Rodríguez
Pacho RodríguezRedactor de Cultura
León

Dice Fernando Conde (Valladolid, 1972) que, a la manera de Delibes, se le podría definir como un hombre que escribe. Y así es: casi desde siempre, profesión y vocación, vinculado a la cultura. No había pasado por la poesía y ahora publica Sostener el cielo, un poemario en el que se da la belleza del juego de las palabras aunque lo poético a veces se convierta en algo existencial y expuesto a los sentimientos.

En ese sentido, aunque escriba Y nada, nada queda; todo es tiempo que todo lo lleva, queda mucha voz del autor en sus escritos, que son los de «nadie empezó por el final y muchos seguramente no pasaremos del principio. Pero en poesía nada es lo que parece. Todo se trastoca: la realidad, la física, el tiempo y el orden natural. Porque todos ellos son siempre otra cosa en un poema», dice.

